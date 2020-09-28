شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد حبس عاطلين بتهمة تكوين تشكيل عصابى لترويج المخدرات بمدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، تجديد حبس عاطلين 15 يوما علي ذمة التحقيق، لاتهامهما بالاتجار في الفودو المخدر، حيث تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة إخطارا مفاده تمكن قوة أمنية تابعة لإدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط كمية من مخدر الفودو وزنت 1,195 كيلو جرام، وفرد خرطوش عيار 12 مم، و4 طلقات نارية من ذات العيار، مبلغ مالى، هاتف محمول) بحوزة عاطلين، مقيمين بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، وذلك حال تواجدهما بالمنطقة محل سكنهما.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى للدفاع عن نشاطهما الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهاتف للإتصال بعملائهما. وتم تحرير محضر بالواقعة.. وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتعاقب المادة 33 من قانون العقوبات كل من يتاجر فى المواد المخدرة بالسجن بدء من المشدد 3 سنوات، وحتى المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، بجانب الغرامة المالية من 100 ألف، إلى 500 ألف جنيه، فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية. وينص قانون العقوبات فى المادة 34، على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى. وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات إلى الحبس ما بين سنة و5 سنوات، مع دفع غرامة لا تقل عن 200 جنيه ، ولا تزيد عن 5 الأف جنيه ، فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد مخدرة طبيعية.