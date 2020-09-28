شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السعودية تسجل 29 حالة وفاة و455 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السعودية، أخر مستجدات فيروس كورونا اليوم الاثنين، عن تسجيل 455 إصابة جديدة بالفيروس التاجى، ليصل إجمالى الحالات المؤكدة إلى 333.648 حالة، مقابل شفاء 841 حالة، ليصل إجمالى الحالات التى تماثلت للشفاء 317.846 حالة، ووفاة 29 حالة، ليصل إجمالى الضحايا 4.712 حالة، منذ بدء تفشى الوباء فى البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس، تسجيل 403 إصابات جديدة بفيروس كورونا ، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة 333.193 حالة، مقابل شفاء 600 حالة، ليصل إجمالى الحالات التى تماثلت للشفاء 317.005 حالة، وتوفى 28 حالة، ليصل إجمالى حالات الوفاة 4.683 حالة، منذ بدء تفشى الوباء في البلاد.

Advertisements

وكشفت وزارة الصحة السعودية، فى وقت سابق، عن تسجيل 461 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح عدد الحالات المؤكدة فى المملكة 332790 حالة، من بينها 11730 حالة نشطة ولا تزال تتلقى الرعاية الطبية، مشيرة إلى تسجيل 769 حالة شفاء جديدة؛ ليصل عدد حالات التعافى إلى 316405 حالات.