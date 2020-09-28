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وزيرة الصحة تشارك في التجربة الإكلينيكية للقاح فيروس كورونا المستجد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت وزيرة الصحة والسكان د.هالة زايد، اليوم الإثنين 28 سبتمبر، في التجربة الإكلينيكية للقاح فيروس كورونا المستجد، والتي تشارك مصر بها تحت شعار من أجل الإنسانية.

 

 

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أعلن ذلك المستشار الإعلامي لوزير الصحة والسكان والمتحدث الرسمي للوزارة د.خالد مجاهد،  اليوم موضحا أن الوزيرة توجهت بعد ظهر اليوم، إلى مقر الشركة القابضة للأمصال واللقاحات «فاكسيرا» وكان في استقبالها رئيس مجلس إدارة الشركة د.هبة والي.

 

 

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