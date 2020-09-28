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تعرف على تشكيل الحدود وسموحة فى الجولة الثلاثين بالدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن طارق العشرى المدير الفني لحرس الحدود تشكيل فريقه لمواجهة سموحة فى المباراة المقرره اليوم فى إطار منافسات الأسبوع الثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز، ويضم كلا من:  أحمد  السعدني، عمرو الحلوانى، خالد سامى، حسن محمد، محمد أسامة، مصطفى جمال، محمد حامد، محمد أسامة، جريندو، على محمد، وتوني لوكاسا. 

فيما أعلن أحمد سامى، المدير الفنى للفريق الأول القدم بنادى سموحة، تشكيل فريقه ويضم الهانى سليمان، رجب نبيل، محمد عبد المنعم، أحمد حمص، محمد التراهونى، محمد نادى، محمود حليمو، ديريك نيسيمبامبي، أحمد جمال، ناصر ماهر، وحسام حسن.

 

ويحتل سموحة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة بعدما لعب 29 مباراة فاز في 8 وتعادل في 16 وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبوه 37 هدفا وتلقت شباكه 31، فيما يحتل حرس الحدود المركز الرابع برصيد 30 نقطة بعدما لعب 29 مباراة فاز في 6 وتعادل في 12 وخسرفى 11 لقاء وسجل لاعبوه 26 هدفاً وتلقت شباكه 31.

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