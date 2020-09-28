شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس مفاوضات بيراميدز مع على معلول وتطورات صفقة عمر خربين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، اقتراب السورى عمر خريبين من الانتقال لنادى الزمالك، وقال عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع على راديو مصر، "خربين إضافة قوية للزمالك، وكان متواجدا فى بيراميدز، وهو لاعب مميز جدًا وهناك مفاوضات من جانب مسئولى النادى الأبيض للتعاقد معه رسميا، والزمالك يتكتم حاليا على المفاوضات مع عمر خربين".

وأضاف الصقر، "بيراميدز يسعى للتعاقد مع مصطفى محمد مقابل انتقال دونجا وبكرى ورجب بكار، قد يكون هناك صفقة تبادلية بين الطرفين".

Advertisements

وأكد أحمد حسن أن كريم العراقى ظهير أيمن المصرى البورسعيدى عاد لحسابات الزمالك قائلاً، "الزمالك فى حاجة لضم العراقي، وهو لاعب مميز وظهر بشكل جيد مع منتخب مصر الأوليمبي".

وأكد أحمد حسن أن الأهلى قطع شوطا كبيرا من المفاوضات مع يوسف البلايلي، قائلا، "البلايلى سيكون مفيداً للنادى الأهلي، كما تألق كثيرا فى منتخب الجزائر وكان أحد نجوم أمم إفريقيا 2019، البلايلى لاعب يليق بالنادى الأهلي، وفى حال انضمامه سيكون إضافة كبيرة".

وحول موقف على معلول، قال حسن، "بيراميدز قام بجس نبض اللاعب، وبالتحديد عمرو بسيونى مدير التعاقدات اتصل باللاعب، وعقد معلول بدون شروط جزائية، ولكن اللاعب أبلغهم بأنه متعاقد مع النادى الأهلي، وبيراميدز يسعى بكل قوة للتعاقد معه، ورصدوا مبلغا كبيرا للتعاقد معه".