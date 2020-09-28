شكرا لقرائتكم خبر عن لعبة "بابجى" تقضى على حياة طفل فى بورسعيد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى طفل فى الثانية عشرة من عمره إثر إصابته بسكته قلبية، والسبب استخدامه لعبة "بابجى" لساعات متواصلة، فما تفاصيل القصة؟.

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لفظ طفل يدعى "م.س" من محافظة بورسعيد أنفاسه الأخيرة في منزله إثر سكتة قلبية، وأكدت طوارئ مديرية الشئون الصحية أن الطفل وصل جثة هامدة بصحبة بعض الأهالى، وقالوا إنه توفى إثر إصابته بسكته قلبية نتيجة استخدامه لعبة "بابجى" حيث وجد هاتفه المحمول بجواره مفتوحا عليها.

وتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على الجثة بالمشرحة، وإخطار النيابة العامة للتأكد من أسباب الوفاة..