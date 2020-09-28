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اليونان تسجل 12 إصابة بفيروس كورونا على متن سفينة سياحية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السلطات اليونانية اليوم الاثنين، تسجيل 12 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد على متن سفينة سياحية تقل أكثر من 1500 شخص، وأوضحت وزارة النقل اليونانية أن الباخرة التي ترفع علم مالطا بدأت رحلتها بجزيرة "كريت" وعلى متنها 922 راكبا و666 من أفراد الطاقم، وأنه تم إجراء فحوص عشوائية لـ150 من أفراد الطاقم جاءت نتائج فحوص 12 منهم إيجابية وتم عزلهم.

وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أن ركاب السفينة خضعوا لفحص فيروس "كورونا" قبل الصعود للباخرة إلا أن الفحص العشوائي الذي أجري لاحقا لم يشملهم، مضيفة أن جميع المصابين لم تظهر عليهم أعراض ولديهم حمل فيروسي منخفض. 

وأوضحت سلطات الصحة أنه من المتوقع أن تصل السفينة إلى وجهتها النهائية غدا الثلاثاء وأن فريق من المنظمة الوطنية للصحة العامة سيعيد فحص المصابين وكل من يلزم فحصهم على متن السفينة. 

 

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