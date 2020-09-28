شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا تسجل 3509 إصابات و87 وفاة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزراة الصحة الإندونيسية، اليوم الاثنين، تسجيل 3509 إصابات و87 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأظهرت بيانات صادرة عن الوزراة أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بكوفيد-19 على مستوى البلاد ارتفع إلى 278 ألفا و722 حالة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات المرتبطة بالمرض إلى 10 آلاف و473 حالة وفاة، وفقا لما نقلته صحيفة "ذا جاكرتا بوست" المحلية في نسختها الإلكترونية.

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كما تشير البيانات إلى أن العدد الإجمالي للمتعافين من المرض ارتفع إلى 206 آلاف و870 شخصا.

ووصل الوباء إلى جميع مقاطعات البلاد الـ34، ولكن لا تزال العاصمة جاكرتا هي المقاطعة الأكثر تضررا بكوفيد-19 حيث سجلت حتى الآن 71 ألفا و339 إصابة.

جدير بالذكر أن إندونيسيا هي صاحبة أكبر حصيلة وفيات بكوفيد-19 في جنوب شرق آسيا، كما أنها صاحبة ثاني أكبر حصيلة إصابات مؤكدة بفيروس كورونا في جنوب شرق آسيا بعد الفلبين.