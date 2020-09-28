شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الفرنسية في ليبيا ترحب بالمحادثات العسكرية الليبية في الغردقة بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت السفارة الفرنسية في ليبيا: نرحب بالمحادثات العسكرية الليبية في الغردقة بمصر، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، اجتمعت اليوم الإثنين، في مدينة الغردقة بمصر وفود أمنية وعسكرية من شرق ليبيا وغربها، وبدأت محادثات أمنية وعسكرية بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار المحادثات المستمرة للجنة العسكرية المشتركة 5 + 5.

Advertisements

وتعرب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن امتنانها الصادق للحكومة المصرية على جهودها في تسهيل انعقاد هذه المحادثات المهمة، وعلى استضافتها السخية للوفود، كما تتقدم البعثة بالشكر إلى الوفدين اللذين أظهرا موقفًا إيجابيًا وتفاعلا مع الدعوة إلى تهدئة الأوضاع في وسط ليبيا.