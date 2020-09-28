الارشيف / أهم الاخبار

السفارة الفرنسية في ليبيا ترحب بالمحادثات العسكرية الليبية في الغردقة بمصر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الفرنسية في ليبيا ترحب بالمحادثات العسكرية الليبية في الغردقة بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت السفارة الفرنسية في ليبيا: نرحب بالمحادثات العسكرية الليبية في الغردقة بمصر، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، اجتمعت اليوم الإثنين، في مدينة الغردقة بمصر وفود أمنية وعسكرية من شرق ليبيا وغربها، وبدأت محادثات أمنية وعسكرية بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار المحادثات المستمرة للجنة العسكرية المشتركة 5 + 5.

Advertisements

وتعرب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن امتنانها الصادق للحكومة المصرية على جهودها في تسهيل انعقاد هذه المحادثات المهمة، وعلى استضافتها السخية للوفود، كما تتقدم البعثة بالشكر إلى الوفدين اللذين أظهرا موقفًا إيجابيًا وتفاعلا مع الدعوة إلى تهدئة الأوضاع في وسط ليبيا.

 

 

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السفارة الفرنسية في ليبيا ترحب بالمحادثات العسكرية الليبية في الغردقة بمصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا