شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تعلن فحص 8.5 مليون سيدة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لـ"صحة المرأة".. تحويل 570 ألف حالة لمراكز الكشف المتقدم بينهم 1950 حا... والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة والسكان عن فحص 8.5 مليون سيدة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لصحة المرأة التي تستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدي والأمراض المزمنة والصحة الإنجابية مؤكدة أن المبادرة تستهدف الكشف عن 28 مليون سيدة مع توفير الرعاية الصحية والتدخلات الجراحية والعلاجية بالمجان مدى الحياة، وقال المهندس أيسم صلاح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون تكنولوجيا المعلومات في تصريحات لـــــ"الخليج 365" تم حتى الآن فحص 8.5 مليون سيدة في المبادرة حتى الآن مشيرا إلي أنه تم تحويل 575 ألف حالة لمراكز الفحص المتقدم مشيرا إلى أن أكثر من 5 مليون و170 ألف سيدة انطبقت عليهم الشروط الخاصة بالمبادرة مع تقدمهم للفحص لافتا إلى أنه تم توجيه توعية الفحص الذاتي للكشف عن أورام الثدي لأكثر من 3 مليون و300 ألف سيدة.



وأضاف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون تكنولوجيا المعلومات أنه تم الشك في أكثر من 570 ألف سيدة مصابة بسرطان الثدي وتم إحالتهم لفحص الشامل للتأكد من الإصابة من عدمها وثبت إصابة 1950 حالة بسرطان الثدي وتم احالتهم لمراكز العلاج مضيفا أن المبادرة جميع خدماتها بالمجان وتوفر العلاج مدى الحياة للأمراض المزمنة والسرطان حتى تمام الشفاء وفقا لأعلى برتوكول علاجي معمول به من اللجنة العليا للأورام.

وتابع أن المبادرة مستدامة وتستهدف السيدات على مستوى الجمهورية بداية من سن 18 عامًا، وتشمل الكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن)، والتوعية بعوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، بالإضافة إلى التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتي للثدي.

وذكر أنه يتم العمل بالمبادرة من خلال 3593 وحدة صحية على مستوى محافظات الجمهورية، بمشاركة 4098 من الفرق الطبية، بالإضافة إلى مشاركة 112 مستشفى بالمبادرة لتقديم الخدمة الطبية للسيدات اللاتي تتطلب حالتهم إجراء فحص متقدم، مضيفًا أنه يمكن معرفة أماكن تلك الوحدات من خلال الموقع الرسمي للمبادرة http://www.100millionseha.eg ، بالإضافة إلى تلقى الاستفسارات من خلال الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة 15335.

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ومن جانبه أكد الدكتور محمد العزب رئيس الجمعية المصرية لأورام عنق الرحم وصحة المرأة لــ ”الخليج 365” أن مبادرة الرئيس لصحة المرأة من المبادرات القوية التي تستهدف التقييم الشامل لصحة المرأة من خلال فرق طبية متخصصة تستهدف الكشف عن أورام الثدي والسمنة والضغط والسكر والصحة الإنجابية وهو ما يوفر الحماية من الأمراض التي تكلف الدولة مليارات الجنيهات سنويا مطالبا بأن يتم ادراج اختبار الكشف عن سرطان عنق الرحم بالمبادرة لكونه يحمي أكثر من 20 % من السيدات من سرطان عنق الرحم الذي يغتال حلم الأمومة بعدما تفقد السيدة الرحم وتابع : المرض يظهر بشكل فجائي بعد 7 سنوات من الإصابة.

وقال أن الدولة تهتم إلى حد كبير بصحة المرأة المصرية باعتبارها ركن أصيل في المجتمع مشيرا إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل بدأت فعليا في توجيه عمل الفحوص والاختبارات اللازمة للكشف عن أورام عنق الرحم للسيدات المتزوجات أو من سبق لهن الزواج مؤكدا أن تعدد العلاقات الزوجية في إطار الشرع والقانون وراء انتشار المرض وهو ما يتطلب برنامج قومي للكشف المبكر.