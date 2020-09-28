المحطة 14 فى مسيرته.. برينس بواتينج ينضم لفريق درجة ثانية فى إيطاليا

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ويعد فريق مونزا، الذى صعد الموسم الماضى إلى دورى الدرجة الثانية الإيطالية، هي التجربة الرابعة عشر للنجم الغانى بواتينج، خلال مسيرته الاحترافية، التي بدأت مع هيرتا برلين الألماني، ثم توتنهام، بوروسيا دورتموند، بورتسموث، جنوى، ميلان، شالكه، لاس بالماس، فرانكفورت، ساسولو، برشلونة، فيورنتينا وأخيرًا مع بشكتاش التركى، الذى قضى آخر 6 أشهر معارًا له.
ويعتبر اللاعب الغانى، صاحب الـ30 عامًا، الصفقة الحادية عشرة، للفريق الصاعد حديثًا، لدورى الدرجة الثانية، بعد اجتيازه الكشف الطبي، اليوم الإثنين.
وتسعى إدارة مونزا، لتقوية صفوف الفريق، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل المنافسة بقوة على الصعود للدوري الإيطالي، في الموسم المقبل.
وكان مونزا، قد افتتح مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإيطالي الدرجة الثانية، بالتعادل السلبى، مع ضيفه فريق سبال.
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