شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد حبس أحمد طولان و2 آخرين فى واقعة التعدى على فتاة فيرمونت 15 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر قاضى المعارضات بغرفة المشورة، تجديد حبس «أحمد طولان» و«عمرو حسين» و«خالد حسين»، 15 يوما على ذمة التحقيقات، فى واقعة التعدى على فتاة بـ(فندق فيرمونت نَيل سيتى) بالقاهرة.

وكانت النيابة العامة قد أمرت «النيابة العامة» بحبس المتهمين «أحمد طولان» و«عمرو حسين» و«خالد حسين» أربعة أيام على ذمة التحقيقات فى واقعة التعدى على فتاة بـ(فندق فيرمونت نَيل سيتى) بالقاهرة، والذين أُلقى القبضُ عليهم فى العاصمة اللبنانية بيروت استجابة لما اتخذته «النيابة العامة» من إجراء قبلهم.

وقد واجهتهم «النيابة العامة» بالاتهامات المسندة إليهم وبالإدلة ضدهم، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وكانت «النيابة العامة» قد تلقت إخطارًا من الأنتربول بإلقاء القبض على المتهمين «أحمد طولان» و«عمرو حسين» و«خالد حسين» في واقعة التعدي على فتاة بـ(فندق فيرمونت نَيل سيتي) بالقاهرة، وذلك استجابة لما اتخذه «مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة» من إجراءات طلب إلقاء القبض عليهم بالعاصمة اللبنانية (بيروت).