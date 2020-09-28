بريطانيا تسجل 2948 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت بريطانيا تسجيل ألفين و948 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. وذكرت شبكة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم /الاثنين/، أن تراجع أعداد الإصابات اليومية يرجع إلى تقليل أعداد وجهات العطلات في قائمة السفر الأمن، مشيرة إلى أنه تم حجب الجزر السبعة اليونانية من القائمة منذ يوم الأربعاء الماضي.

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