مدبولى يحصد 3 نقاط للإسماعيلى أمام الطلائع بهدف فى الوقت القاتل.. فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغلب الإسماعيلى على طلائع الجيش، بهدف دون رد سجله أحمد مبولى، في المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الاثنين، على استاد جهاز الرياضة العسكرى، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، وجاء الشوط الأول سجال بين الفريقان وسط اعتماد الدراويش على التسديدات بينما الطلائع اعتمد على التحركات الجناحين بينما شهدت الشوط الثانى محاولات على استحياء من جانب الفريقان قبل أن ينشط الفريقان مع نهاية أحداث اللقاء لينجح مدبولى فى خطف هدف الفوز للدراويش. ودخل الإسماعيلى المباراة بالتشكيل التالى: حراسة المرمى: محمد فوزى. خط الدفاع: محمد بيومى، محمد هاشم، محمد عمار، أحمد أيمن. خط الوسط: محمود دونجا، محمد مخلوف، عمر الوحش، عبد الرحمن مجدى. خط الهجوم: بيكيتى سيلفا، محمد حمدى زكى. بينما جاء تشكيل طلائع الجيش كالتالى: Advertisements حراسة المرمى: محمد بسام. خط الدفاع: زولا، أحمد سامى، خالد سطوحى، محمد ناصف. خط الوسط: فرانك ستفين، عمرو السيسى، محمد أشرف، أحمد سمير، كريم طارق. خط الهجوم: عمرو جمال. دفع جهاز الإسماعيلى بأحمد مدبولى فى الدقيقة 82 بدلا لعبد الرحمن مجدى لينجح مدبولى فى الدقيقة 92 فى خطف هدف الفوز من تمريرة رائعة من محمد الشامى مهاجم الدراويش الذى نجح فى الاحتفاظ بالكرة وسط ضغط لاعبى الطلائع ومرر كرة رائعة إلى مدبولى الذى سددها فى الشباك. وبهذا الفوز للإسماعيلى، يحتل طلائع الجيش المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 7 وتعادل في 13 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 28 هدفاً وتلقت شباكه 32 هدفاً ، فيما يحتل الاسماعيلى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة بعدما لعب 29 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 7 وخسر 13 لقاءً وسجل لاعبوه 31 هدفاً وتلقت شباكه 40 هدفاً ولا يزال لديه لقاء مؤجل مع المصرى البورسعيدى.

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