شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مهرب دولي للبشر من خلال التعاون الامني بين النمسا والبوسنة وكرواتيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أسفر التنسيق الأمني بين كل من النمسا وكرواتيا والبوسنة اليوم عن القبض على أحد اخطر عناصر الاتجار فى البشر فى مدينة بيهاتش في البوسنة.

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وقالت مصادر اعلامية اليوم الاثنين أن السلطات القضائية النمساوية سوف تشارك فى التحقيقات مع المهرب الدولي .

وقالت المصادر نقلا عن وسائل الإعلام البوسنية أنه تم القبض على المتهم من قبل ضباط شرطة من وكالة المخابرات المركزية في بيهاتش اليوم مشيرة الى ان المتهم متورط فى التجارة الدولية لتهريب البشر وهي من اخطر الجرائم الدولية المنظمة العابرة للحدود.

وذكرت المصادر أنه لم يعرف بعد المزيد من التفاصيل حول ملابسات القبض على المهرب الدولي مشيرة الى ان التحقيقات سوف تستغرق بعض الوقت للتعرف على تفاصيل الجرائم المتورط فيها المتهم .