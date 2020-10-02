شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. سما المصري ترقص وتغني بثياب فاضحة: “تحت الشباك” والان مع التفاصيل كتب امير فتحي في الاثنين 11 مايو 2020 11:47 صباحاً - نشرت الفنانة سما المصري مقطع فيديو جديد لها من احدث بث مباشر لها عبر احد مواقع التواصل الاجتماعي. وظهرت سما المصري في الفيديو بثياب فاضحة بينما كانت تقف امام سريرها وترقص وتغني اغنية “تحت الشباك” للفنان الراحل عزيز عثمان. وعلقت سما المصري على الفيديو كاتبة: “والله ليا دماغ ودماغ متكلفه كمان”. يذكر ان سما المصري غائبة عن الساحة الفنية بشكل كامل ويقتصر نشاطها على فيديوهات وصور السوشيال الميديا والتي ترتكز في معظمها على الاغراء.

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