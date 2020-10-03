العراق: موقع نتائجنا ينشر نتائج السادس الاعدادي 2020 الدور الاول المهني

من المتوقع أن أن ينشر موقع نتائجنا نتائج السادس الاعدادي 2020 الدور الاول المهني خلال الساعات القادمة، عبر موقعه الإلكتروني، إلى جانب عدد من المواقع الإلكترونية المتخصصة في نشر نتائج الامتحانات، ومن خلال تطبيق نتائج الامتحانات التي أطلقتها الوزارة.

نتائج السادس الاعدادي 2020 الدور الاول المهني من هنا

من جهتها، تستعد وزارة التربية والتعليم العراقية لإعلان تتائج امتحانات السادس الإعدادي التطبيقي والعلمي والأدبي دورة عام 2020، حيث اقترحت مصادر مطلعة الإعلان رسميًا عن نتائج امتحانات السادس الإعدادي لعام 2020 رسميًا في 7 تشرين الأول 2020.

وأوضحت أن نسب النجاح بين طلاب الصف السادس الاعدادي هذا العام هي عالية مقارنة بالسنوات السابقة، مطالبة الوزارة من جميع الطلاب والطالبات تنزيل تطبيق نتائج الامتحانات للاستعلام المباشر والسريع عن نتائج الطلاب “إلكترونياً” في حال نشر النتائج من خلال الروابط التالية: –

نتائج السادس الأدبي 2020 (الرابط التالي).

نتائج السادس العلمي 2020 (الرابط التالي).

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وأعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية، أمس الجمعة، نتائج السادس المهني واعداديات التمريض 2020 الدور الأول عبر الرابط التالي “اضغط هنا“.

حتى يومنا هذا لا يبدو أن العراق اعتمد آلية تعليمية واضحة في ظل أزمة كورونا، في ظل صعوبة التعليم عن بعد والتواجد المادي في نفس الوقت، مع استمرار العراق في تسجيل زيادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا، تسعى وزارة التربية والتعليم إلى إيجاد حلول للعام الدراسي الحالي.

يشار إلى أنه من المعتاد أن يبدأ العام بين 18 أيلول (سبتمبر) و1 تشرين الأول (أكتوبر)، لكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن عودة الدوام الرسمي، وسط إعلان الوزارة عن مجموعة من المقترحات التي قالت إنها تدرسها، ومنها ما يبدو صعبًا، مثل التعليم عن بعد.

وذلك في ظل ضعف الإنترنت وقلة الأجهزة الإلكترونية لجميع الطلاب، والاندماج (بين التعليم عن بعد والحضور المادي) على الرغم من البنى التحتية غير المؤهلة، في هذا السياق، تواجه الوزارة معضلة حقيقية قد تستدعي طلب مساعدة دولية.

المصدر : https://medadpress.com/?p=1816