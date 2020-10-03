البيت الأبيض يكشف عن مصير ‘‘ترامب’’ في الانتخابات الرئاسية بعد إصابته بكورونا.. ويحسم الجدل بشأن حالته الصحية!

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عدن - نيرة ابو خليفة - نقلت وكالة "رويترز" عن المتحدثة في البيت الأبيض كايلي ماكيناني قولها إن الرئيس دونالد ترامب سيشارك في انتخابات نوفمبر وهو بخير ومعنوياته جيدة. وأضافت أن الرئيس "يريد التحدث إلى الشعب الأمريكي، وسيستمعون إليه بشكل ما قريبا". جديد أخبار دوت الخليج: Advertisements وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صباح يوم الجمعة، إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا. وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه في موقع "تويتر"، إن التحاليل أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بفيروس كورونا المستجد. وأضاف: "بدأت أنا وميلانيا الحجر الصحي وسنتجاوز كورونا". المصدر: وكالات

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