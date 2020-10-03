نشكركم على قرائتكم خبر المرشح الرئاسي الأمريكي ‘‘جو بايدن’’ يوجه أقوى تهديد إلى السعودية على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - وجه المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، جو بايدن، اليوم السبت، تهديدات جديدة إلى المملكة العربية السعودية، في حال فوزه بانتخابات الرئاسة القادمة.

وقال المرشح الديمقراطي في البيان الذي نشره عبر موقعه الرسمي، إن إدارته ستعيد تقييم العلاقات الأمريكية مع السعودية، وستنهي دعم واشنطن للحرب في اليمن، ولن تساوم على قيمها بهدف بيع الأسلحة أو شراء النفط.

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وتأتي تصريحات "بايدن" بالتزامن مع الذكرى السنوية الثانية لحادثة اغتيال "خاشقجي" الذي قتل في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي.

وأضاف "بايدن": "قبل عامين، أقدم عملاء سعوديون، بما يعتقد أنه توجيه من ولي العهد، محمد بن سلمان، على قتل وتقطيع الصحفي السعودي المنشق والمقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، جمال خاشقجي".

وأردف قائلًا عن خاشقجي: "تهمته، التي دفع حياته ثمنًا لها، كانت أنه انتقد سياسات حكومة بلاده"، مشددًا على أن موت خاشقجي "لن يمر عبثًا"، وفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وأكد "بايدن": "التزام أمريكا تجاه القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان سيكون أولوية، حتى مع أقرب شركائنا على الصعيد الأمني".

وأضاف: "سأدافع عن حقوق الناشطين، والمنشقين السياسيين، والصحفيين حول العالم، ليقولوا ما يفكرون به دون خوف من المحاسبة والعنف".

وكانت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي وافقت على مشروع قانون يقضي بحماية المعارضين السعوديين.

وقال عضو الكونغرس الأمريكي، جيري كونولي، الخميس الفائت، إن القانون الجديد يهدف لمحاسبة السعودية على قتل جمال خاشقجي، ومنع الاعتداءات المتكررة للمملكة ضد منتقديها.

وكانت النيابة العامة السعودية، أعلنت في 7 سبتمبر/أيلول الجاري، إغلاق قضية "مقتل جمال خاشقجي" بشقيها العام والخاص، وصدور أحكام نهائية بحق 8 أشخاص مدانين فيها.

وأصدرت النيابة العامة عقوبات بالسجن 20 عامًا على 5 متهمين، وعقوبات بالسجن بين 7 و10 سنوات على 3 متهمين.