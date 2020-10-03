نجمة مسلسل "البرنس" تستعرض صدرها وأردافها بصورة شبه عارية.. شاهد

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ٠٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٠٠ مساءً (دوت الخليج - خاص)

أثارت الفنانة والإعلامية المصرية جوري بكر ضجة واسعة بعد ظهورها مؤخراً بفستان شفاف كشف تضاريس جسدها بشكل وصفه المتابعون بالفاضح. وظهرت "جوري" في الصورة التي شاركتها متابعيها على "انستجرام" مرتدية فستان أسود طويل شفاف كشف صدرها وأردافها ماعرضها لانتقادات واسعة. للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: نسرين طافش تحاول تغطية جزء حساس من جسدها بعد انكشافه (شاهد) نجمة "موت أميرة" تفاجئ متابعيها بأجرأ إطلالة إغراء (صور) بعد الرولز رويس.. أبو هشيمة يهدي ياسمين صبري طائرة خاصة (شاهد) بالأدلة القاطعة.. إنفصال ديما بياعة وزوجها أحمد الحلو رسمياً (شاهد) توضيح عاجل من ديما بياعة بشأن تعليقها المسيء لزوجها وانفصالهما (صور) شاهد.. الموهبة الصغيرة حلا الترك كيف أصبحت تضج أنوثة صاخبة وجمالاً ساحرا "لي لي" أحمد حلمي تغني وترقص بحركات مثيرة من داخل غرفة نومها.. فيديو تامر حسني يغني لمنة شلبي.. ومطالبة واسعة بعودتهما مجددًا (فيديو) ردًا على "إنفصالها عن زوجها".. ديما بياعة تعلق على صورته: "تفوووو" (صور) شاهد.. ياسمين صبري تخرج عن صمتها وترد على أنباء طلاقها من أبو هشيمة (صور) بملابس مكشوفة.. أنغام تحتفل بعيد ميلاد إبنها في البحر (صور) بعد يومين من دفن أمير الكويت.. الفنانة شمس تظهر بالملابس الداخلية وتثير غضب الجماهير دنيا بطمة تشعل الأجواء بفستان قصير يبرز مفاتنها وحملها (صور) ياسمين صبري وأبو هشيمة يعلقان على شائعات انفصالهما (شاهد) إغراء ساخن.. ياسمين صبري تبرز أخطر جزء من جسدها والجمهور يحسد أبو هشيمة Advertisements واتهم الجمهور النجمة المصرية بتعمد الإثارة ولفت الأنظار فيما أثنى قسم منهم على جمالها ووصفوا اطلالتها بالأنيقة. يذكر أن آخر أعمال الفنانة جوري بكر، مسلسل "البرنس"، والذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي لعام 2020، من بطولة النجم محمد رمضان، أحمد زاهر، نور البنانبة، روجينا. View this post on Instagram A post shared by Jory Bakr ﮼چوري،بكر (@jorybakrofficial) on Sep 17, 2020 at 2:51pm PDT

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