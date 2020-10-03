نشكركم على قرائتكم خبر الفريق الطبي لـ ‘‘ترامب’’ يكشف عن آخر التطورات الصحية للرئيس الأمريكي ومدة علاجه (فيديو) على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - أكد الفريق الطبي للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، السبت، أن الرئيس يخضع لمتابعة طبية دقيقة تحسبا لأي مضاعفات من الإصابة بفيروس كورونا، ولا يستخدم التنفس الصناعي، مشيرا إلى أن فترة علاج الرئيس قد تستمر 10 أيام.

حالة ترامب الصحية

وخلال إحاطة من الأطباء المشرفين على الرئيس الأميركي، أكد الأطباء أن ترامب بصحة جيدة بعد الإصابة، وأنه كان مرهقا في اليوم الأول، وكان هناك سعال خفيف، لكن الفريق الطبي “سعيد اليوم بالنتائج التي واجهها”.

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وأكد الفريق الطبي أن الرئيس الأميركي لا يستخدم التنفس الصناعي، وأنه بدأ في تناول عقار “ريمديسيفر” المضاد لفيروس كورونا والذي يمتد لـ5 أيام.

وقال أحد الأطباء أنهم يشجعون ترامب على تناول الطعام وشرب الكثير من الماء والحركة، بينما تتحسن صحته تدريجيا.

مغادرة المستشفى

ووفقا للأطباء، فقد أبلغ ترامب الفريق الطبي “بأنه يشعر أن بإمكانه مغادرة المستشفى اليوم”.

وقال الفريق إن ترامب لم يعاني من أي حمى في الساعات الـ24 الأخيرة، ولكنهم رفضوا تحديد موعد محدد للخروج من المستشفى.