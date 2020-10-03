نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بملامح مختلفة.. غادة عبد الرازق تخطف الأنظار في أحدث إطلالة.. والجمهور: فتاة عشرينية على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ٠٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٠:١٩ مساءً (دوت الخليج / متابعة خاصة )

فاجأت الفنانة غادة عبد الرازق، جمهورها، بنشر صورة حديثة لها عبر حسابها على موقع الصور الشهير "إنستغرام"، تظهر تغير ملامحها بشكل كبير.

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وانهالت التعليقات على الصورة الحديثة للفنانة المصرية، التي تطرقت معظمها إلى الحديث عن خضوعها لعملية تجميل لتظهر ملامحها أصغر سنًا، وهو ما أثار استغراب جمهورها ومتابعيها.

وأكدت تعليقات المتابعين بأن غادة عبد الرازق، بدت في الصورة فتاة صغيرة لا تتجاوز العشرينيات من عمرها .

وشبهت متابعة "غادة"، بالفنانة حنان مطاوع قائلة :" اول ما شفتها ظنيت حنان مطاوع والله ما عرفتها"، وقالت متابعة أخرى:" قلبتي على حنان مطاوع سبحان الله".

وواصل الجمهور تشبيه غادة عبد الرازق بالفنانة حنان مطاوع، حيث قالت متابعة :" افتكرتها حنان مطاوع"، كما كتبت متابعة أخرى :" اول ما شفتك افتكرتك حنان مطاوع"، بينما علق متابع قائلاً :" يعني مش امينه خليل على حنان مطاوع".

كما تلقت الفنانة غادة ، العديد من التعليقات من قبل زملائها وزميلاتها، لتهنئتها على مظهرها الجديد، وكان من بينهم حنان مطاوع، التي أخبرها الجمهور أن غادة تشبهها في هذه الصورة.

وإلى جوار تعليق مطاوع، كانت هناك تعليقات من فيفي عبده وخالد سليم وزينة وعدد من زملاء غادة عبد الرازق، التي أعلنت عن زواجها قبل أشهر قليلة.

وكانت الفنانة غادة عبد الرازق قد شاركت مؤخرًا في تحدي الطفولة الذي أشعل السوشيال ميديا في الفترة الأخيرة، ونشرت صورة لها وهي طفلة، وشبهها أحد المتابعين بالفنانة صابرين، حيث علق قائلًا: "أنا عاوز أقولك أني افتكرتها صابرين في شبه جدًا بينكم زمان".

يذكر غادة عبد الرازق شاركت في السباق الدرامي الرمضاني الأخير ، بمسلسلها “سلطانة المعز” وشاركها فيه محمود عبدالمغني، محمد لطفي، محمد شاهين، دينا، محمود البزاوي، حسن حسني، ومحمد حاتم، ومن تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير‎.

وتواصل الفنانة غادة، حاليا تصوير فيلمها الجديد "حفلة ٩" الذي يشاركها في بطولته الفنان طارق لطفي بعد فترة كبيرة من توقفه بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتجسد غادة عبد الرازق خلال أحداث العمل دور راقصة ومدربة لفن البالية، والفيلم من إخراج عبد المنعم ربيع .



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