نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر هل ظهرت حمالة صدر مذيعة الجزيرة علا الفارس في هذه الصورة؟.. شاهد على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ٠٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١١:٥٣ مساءً (دوت الخليج - خاص)

شاركت مذيعة قناة الجزيرة علا الفارس متابعيها صورة من جلسة تصوير جديدة خضعت لها مؤخراً.

وعلقت الفارس في الصورة التي نشرتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام" بالقول "عندما أتكلم ... أنصت لعيني ّجيدا".

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وحظيت الصورة بإعجاب كبير من قبل المتابعين فيما رأى عدد منهم أن حمالة صدرها ظهرت في الصورة ومنهم من أكد عدم ظهورها.

يذكر أن علا الفارس إعلامية وصحفية أردنية من أصل فلسطيني كانت تعمل في قناة أم بي سي قبل أن تنتقل إلى قناة الجزيرة القطرية في مايو 2019.

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