نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بعد صدق توقعاته بمقتل "الفغم".. ميشال حايك يتنبأ بمصير "سعود القحطاني" على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ٠٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٣٥ صباحاً (دوت الخليج - متابعات خاصة)

أعادت توقعات المنجم اللبناني الشهير ميشال حايك لأحداث العام 2020، المستشار السابق في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني إلى الواجهة.

وتوقع حايك في لقاء مع قناة MTV اللبنانية، بروز أسلاك شائكة وبعض الحواجز بوجه سعود القحطاني رغم البراءة التي أخذها في ديسمبر العام الماضي.

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وكانت النيابة العامة السعودية أعلنت في ديسمبر 2019 تبرئة المستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني، ونائب رئيس المخابرات السابق أحمد العسيري من تهمة قتل الصحفي جمال خاشقجي لعدم ثبوت إدانتهم في القضية في الحق العام والحق الخاص.

وكشف النائب العام السعودي عن صدور أحكام بإعدام خمسة أشخاص وسجن ثلاثة آخرين في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي عام 2018.

ولقي الحكم ترحيبا واسعا في السعودية واعتبره مواطنون أنه يمثل رسالة إلى الجميع في الداخل والخارج مفادها أنه لا أحد فوق القانون في المملكة.

وفي السابع من سبتمبر الجاري، أصدرت النيابة العامة السعودية ، أحكاماً نهائية على 8 مدانين بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقضت الأحكام بالسجن 20 عاما على 5 مدانين بقضية خاشقجي و سجن 3 مدانين آخرين بين 7 و 10 سنوات.

وأشارت النيابة السعودية إلى أن الحق الخاص بقضية خاشقجي انتهى بالتنازل الشرعي لذوي القتيل.

وأكدت أن الأحكام في قضية خاشقجي نهائية وواجبة النفاذ مشيرة إلى إغلاق القضية بشقيها العام والخاص.

يذكر أن توقعات حايك للعام الماضي 2019 برزت للعلن والتي

جدير بالذكر أن ميشال حايك كان قد تنبأ بداية العام 2019 بمقتل اللواء عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي السابق للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي قتل نهاية سبتمبر/ أيلول 2019.



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