نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بمشهد ساخن.. نسرين أمين تقتحم سباق التعري.. ومتابعوها: منظر خرافي (فيديو) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ٠٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٤٦ صباحاً (خاص / دوت الخليج )

شاركت الفنانة نسرين امين متابعيها بفيديو قصير لها،عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، ظهرت فيه بفستان قصير ومفتوح مع قبعة على البحر.

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وخطفت نسرين امين أنظار متابعيها بإطلالتها الجديدة، فأمطروها بالتعليقات التي تتغنى بجمالها ورشاقتها وجراءة اظهارها وابرازها لمفاتنها.

ووصف عدد من متابعي الفنانة المصرية، ظهورها بأنه إقتحام من قبلها لسباق التعري واستعراض الأجساد، الذي انطلق قبل عدة سنوات ، بمشاركة رانيا يوسف، ياسمين صبري، نسرين طافش، منة فضالي، شمس الكويتية وآخريات.

كما وصفوه بالمشهد الخرافي والفضيع، وبالمشهد الجريء وأيضا الفاضح.

وتركت الفنانة نسرين خصلات شعرها الأسود منسدلا من تحت القبعة ، نحو ظهرها بطريقة انسيابية ناعمة لتبرز من جمال إطلالتها، فيما اختارت ان تبرز جمال ملامحها ببعض المكياج الناعم، حيث اختارت وضع الآي لاينر، والكحل الأسود والماسكرا لتبرز من جمال عينيها، مع وضع اللون الكشمير كأحمر شفاه.

يذكر أن أحدث أعمال نسرين أمين مسلسل “لما كنا صغيرين‎ “‎الذى عرض في رمضان الماضي، وهو من إخراج محمد علي وتأليف أيمن سلامة.

مسلسل “لما كنا صغيرين” ‏بطولة ‏خالد ‏النبوي ‏ومحمود ‏حميدة ‏وكريم ‏قاسم وريهام ‏حجاج ‏ونسرين ‏أمين ونبيل عيسى ومحمود حجازي وهاني عادل‎.‎

أما عن أعمالها التي تنتظر العرض في عامي 2020 و2021 فهي: مسلسل لما كنا صغيرين وافلام : صاحب المقام ، يوم 13 ، ولاد رزق3.

وفي العام المنصرم شاركت الفنانة نسرين أمين ، في مسلسلي "نصيبي وقسمتك 3" و" شقة فيصل، ولعبت فيهما دور زُبيدة، ودور شربات ، بالإضافة إلى دور حنان في فيلم ولاد رزق2: عودة أسود الأرض.

ولدت نسرين أمين بالعاصمة المصرية القاهرة في 9 مارس 1984، وتخرجت من قسم الدعاية واﻹعلان بكلية الفنون التطبيقية في جامعة حلوان، ثم انتسبت إلى "أستوديو الممثل" من أجل دراسة التمثيل، وبعد مشاركتها في عدة أدوار صغيرة، بدأت مسيرتها الفنية بدور صغير في مسلسل "مسروقة" عام 2008 .

وفي عام 2009 قدمها المخرج يسري نصر الله في فيلم احكي يا شهرزاد، وذلك بدور وفاء مع النجمة منى زكي، وهذا الدور فتح لها باب النجومية ووجه الأنظار إليها، ومن بعدها شاركت بالتمثيل في عدة مسلسلات وافلام سينمائية ، منها: أبواب الخوف، شربات لوز، ذات، السبع وصايا، سجن النسا، عائلة زيزو.



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