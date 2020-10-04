أصغر نجمة في "باب الحارة" تصدم الجمهور بصورة فاضحة من داخل الحمام (شاهد)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ٠٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٣:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

نشرت الفنانة السورية الشابة شمس بسام الملا، ابنة المخرج السوري بسام الملا، مجموعة من الصور الجريئة.

وفي التفاصيل أنّ هذه صور أثارت موجة عارمة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتناقلتها صفحات سورية على فيسبوك.

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وظهرت الملا في الصور في الحمام، جالسة على حوض الاستحمام، وانهالت عليها آلاف التعليقات من السوريين الذين انتقد معظمهم تعمد الملا نشر هذه الصور لإثارة الجدل.

يُشار الى الملّا ضم ابنته الى صفوف الجزء التاسع من مسلسل باب الحارة الذي تم عرضه في شهر رمضان المنصرم على شاشة MBC.

وأدّت شمس دور "صفا" الفتاة التي تلجأ الى "حارة الضبع" هاربة من الفرنسيين، بعد ان قتلت جنوداً منهم انتقاماً لوالديها.





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