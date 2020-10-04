مفاجأة.. الممثلة التركية نسليهان أتاغول تشبه تماما أحمد زاهر (صور)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ٠٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:٠٠ صباحاً (متابعات/خاصة )
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، صور الممثلة التركية نسليهان أتاغول نجمة مسلسل "ابنة السفير"، مشبهينها بالنجم المصري أحمد زاهر، لا سيما من ناحية ملامح الوجه، الأمر الذي انقسم حوله الجمهور بين مؤيد ومعارض.
للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:
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وتجسّد أتاغول شخصية "نارة شلبي" في بطولة "ابنة السفير"، محققةً نجاحاً واسعاً في الموسم الثاني منه مع شريكها النجم التركي انجين أكيوريك بدور "سانجار افا أوغلو".
ومن جهته، نشر أحمد زاهر مقطع فيديو يرصد استقبال الجماهير لأبطال فيلمه الجديد "زنزانة 7" الذي يعرض حالياً فى صالات السينما.
وكتب زاهر تعليقاً على الفيديو في حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام: "من أجمل أيام حياتي مع أصحابي وجمهوري الغالي اللي فرحني النهاردة وجالي وحضر معايا عرض فيلم زنزانة 7 والحقيقي من قلبي كلكم شرفتوني ونورتوني، شكرا صديقي الغالي على غزلان على اليوم الرائع الي كان كله حب ونجاح وفخر، شكرا أصدقائي وحبايبي امل سمير وحليم الي كانوا معايا النهارده وشاركوني فرحتي ونورتني وشرفتني يا رمزي، اللي صور الفيديو ده يا جماعة هو المخرج القادم ان شاء الله ابرام نشأت مخرج فيلم زنزانة 7 وصديقي الغالي، شكرا على نعمه حب الناس شكرا يارب".
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من اجمل ايام حياتي مع اصحابي وجمهوري الغالي الي فرحني النهارده وجالي وحضر معايا عرض فيلم زنزانه ٧ والحقيقي من قلبي كلكم شرفتوني ونورتوني ...شكرا صديقي الغالي علي غزلان علي اليوم الرائع الي كان كله حب ونجاح وفخر ... شكرا اصدقائى وحبايبي امل سمير وحليم الي كانوا معايا النهارده وشاركوني فرحتي ونورتني وشرفتني يارمزي ...الي صور الفيديو ده ياجماعه هو المخرج القادم ان شاء الله ابرام نشات مخرج فيلم زنزانه ٧ وصديقي الغالي @haleem_official @alighozlanofficial @aml.samirr @ramzy.mahmoud_1 @ebraam_nashaat_filmdirector شكرا علي نعمه حب الناس شكرا يارب
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من اجمل ايام حياتي مع اصحابي وجمهوري الغالي الي فرحني النهارده وجالي وحضر معايا عرض فيلم زنزانه ٧ والحقيقي من قلبي كلكم شرفتوني ونورتوني ...شكرا صديقي الغالي علي غزلان علي اليوم الرائع الي كان كله حب ونجاح وفخر ... شكرا اصدقائى وحبايبي امل سمير وحليم الي كانوا معايا النهارده وشاركوني فرحتي ونورتني وشرفتني يارمزي ...الي صور الفيديو ده ياجماعه هو المخرج القادم ان شاء الله ابرام نشات مخرج فيلم زنزانه ٧ وصديقي الغالي @haleem_official @alighozlanofficial @aml.samirr @ramzy.mahmoud_1 @ebraam_nashaat_filmdirector شكرا علي نعمه حب الناس شكرا يارب
A post shared by Ahmedzaherofficial1 (@ahmedzaherofficial1) on Sep 22, 2020 at 5:38pm PDT
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