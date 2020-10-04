"درة" تبرز أنوثتها وجاذبيتها بإطلالات جميلة ومتنوعة على القارب

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ٠٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:٠٠ صباحاً (متابعات/خاصة )
أطلت الممثلة التونسية درة في جلسة تصوير جديدة على القارب إجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي.
درة التي دائماً تتميز باختياراتها الأنيقة في مجال الموضة اختارت مجموعة من الإطلالات الجميلة والمتنوعة في جلسة التصوير.
للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:
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واعتمدت درة ماكياجاً قوياً أبرز ملامح وجهها، مع اعتماد أحمر الشفاه الجذاب باللون الأحمر، ثم انتقلت إلى اعتماد الماكياج الهادئ.
في الإطلالة الأولى رأينا درة بتنورة مليئة بالحياة بألوانها مع قميص باللون الأبيض، وشعر بستايل الـWet Look.
A post shared by DORRA درة. (@dorra_zarrouk) on Sep 9, 2020 at 2:49am PDT
أما في الإطلالة الثانية باعتمدت درة لوك الشعر المنسدل، واختارت الشورت الكحلي مع كنزة باللون الكحلي مرفقةً برسمة بيضاء من وحي جلسة التصوير على القارب.
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A post shared by DORRA درة. (@dorra_zarrouk) on Sep 16, 2020 at 7:43am PDT
وفي الإطلالة الثالثة اختارت درة فستاناً أبيض وأبيض أنيق مزين بالأزرار، وأيضاً اعتمدت شعر بستايل الـWet Look.
A post shared by DORRA درة. (@dorra_zarrouk) on Sep 22, 2020 at 9:06am PDT
والإطلالة الرابعة كانت الاجمل بفستان زهري مزين بحزام، مع ماكياج هادئ وشعر منسدل على طبيعته.
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“On ne voit bien qu’avec le cœur l’essentiel est invisible pour nos yeux” “Le cœur n’aime pas s’il ne voit point de beauté” ????
A post shared by DORRA درة. (@dorra_zarrouk) on Sep 29, 2020 at 4:11am PDT
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