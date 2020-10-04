أضرار مدمرة لسماعات الأذن.. (فيديو)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - انتشر استخدام سماعات الأذن بين الجميع من الأطفال حتى الشباب، وذلك لسماع الموسيقى ومشاهدة الأفلام، ولكن الاستماع بمستوى صوت عالي والاستخدام الخاطئ لها قد يؤدي إلى فقدان السمع، والآن .. تعرفوا على اضرار سماعات الاذن (الهيدفون).

اضرار سماعات الاذن

تدخل الموجة الصوتية في البداية إلى أذنك ثم تمر من خلال طبلة الأذن لتقوم بإثارة عظام الأذن الوسطى، وبعد ذلك يمر الصوت إلى القوقعة ليمر بعد ذلك إلى المخ.

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ولكن عندما تسمع باستخدام الهيدفون يمر الصوت بشكل مباشر إلى القناة السمعية، مما يشكل ضغط داخلي كبير في الأذن، وعليك الانتباه لأن كثرة الاستماع من خلال الهيدفون يؤدي إلى زيادة شمع الأذن، مما يؤدى إلى كثرة الرطوبة التي تسبب التهابات في الأذن.

ويوجد في كل أذن بنية داخلية تعرف بالقوقعة التي تتلقي الصوت في شكل اهتزازات، وتملك حوالي 15,000 شعرة، وتساعدنا هذه الخلايا الشعرية الحسية في الكشف عن الموجات الصوتية بالرغم من أنها هشة جدََا، ولكن في حال تلف خلايا الشعر بأي شكل من الأشكال، يسبب ذلك فقدان للسمع الدائم أو اختلال التوازن، لأن خلايا الشعر لا تتجدد لذلك فالضرر دائم، وهو من الأسباب الشائعة لـ فقدان السمع بين الأشخاص.

وعندما يستمع الفرد إلى الموسيقي بمستويات عالية، وكلما كان برعم الأذن قريب من طلبة الأذن، كلما ارتفعت نسبة فقدان السمع بسبب زيادة ارتفاع الصوت، لذلك فزيادة الصوت من 3 إلى 6 ديسبل يضاعف كثافة الصوت، الذى قد يسبب الضرر للشعر في الأذن.

كيف يمكنك تجنب اضرار سماعات الاذن؟

عليك عدم استخدام هيدفون داخلية، ولكن يمكنك أن تستخدم هيدفون خارجية.

استمع لكل ما تريد، ولكن لمدة لا تزيد عن ساعة متواصلة.

يجب ألا ترفع الصوت عن درجة 80 ديسيبل.

عليك أخذ خمسة دقائق فاصل على الأقل بعد كل ساعة من وضع السماعات، لتأخذ أذنك قسط من الراحة.

لنوع السماعة تأثير، عليك أن تختار نوع من السماعات يمنع وصول الضوضاء الخارجية لأذن أثناء وضعها، مما يساعدك على الاستماع إلى الصوت في أقل مستوى دون أن تعوقه الضوضاء المحيطة بك.

المصدر: كل يوم معلومة طبية