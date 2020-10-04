زوج الممثلة التركية "هازال كايا" يحتضنها من الخلف بحفلة عيد ميلادها.. صور

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ٠٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

احتفلت الممثلة التركية الشابة هازال كايا بعيد ميلادها الـ 30 والذي يُصادف الأول من أكتوبر/ تشرين الأول والذي أصبحت أماً فيه.

هازال تلقت مئات الصور والفيديوهات عبر مختلف حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي خاصةً انستغرام حيث عايدها الجمهور بأجمل الرسائل والكلمات، بعد انتشار صورها من حفلة عيد الميلاد مع زوجها وهو يحتضنها من الخلف.

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وانتشرت صور هازال بطلة مسلسل “العشق الممنوع” من المشاهد التي جمعتها مع النجم التركي كيفانش تاتليتوغ حيث تلقت معايدات خاصة من جمهور النجم.

واستذكر الجمهور أهم اللحظات التي جمعت بينهما من خلال المسلسل الشهير، والذي كان خير بداية لهازال كايا وساهم بشهرتها في تركيا والعالم العربي.

كما تداول محبيه صور لها من إحدى الفعاليات القديمة وهي تحتفل بعيد ميلادها، متمنين لها المزيد من النجاحات والإنجازات في مسيرتها.

الجدير ذكره أن هازال تواصل تصوير مشاهد فيلمها الجديد “ماذا يحدث لي” الذي يجمعها مع الممثل أونور تونا حيث من المتوقع أن يحقق نجاحًا كبيرًا.



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