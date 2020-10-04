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صنعاء - ميسرا اسماعيل - إن العيش لأطول فترة ممكنة دون الإصابة بالأمراض يرتكز بشكل محوري على نوعية الطعام الذي يتناوله الإنسان. ولقد أذهل مشروب أحمر اللون علماء بارزين بعدما تثبتوا من أن تناوله باعتدال يمكن أن يكون سببًا لتجنب الإصابة بالأمراض لعمر طويل.

مولدات الطاقة بخلايا الجسم

بحسب ما نشرته "ذي إكسبريس" البريطانية، تمتلئ جميع خلايا جسم الإنسان بمولدات طاقة صغيرة تسمى الـ"ميتوكوندريا"، ولكن عندما تصبح الـ"ميتوكوندريا" قديمة، تكون أقل كفاءة، وربما تتحول إلى عناصر سامة أو تعوق قدرة الخلايا في الأعضاء على أداء وظائفها.

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مشروب طبيعي أحمر اللون.. لعمر طويل بلا أمراض ولإبطاء الشيخوخة

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إعادة تدوير الـ"ميتوكوندريا"

يتم إعادة تدوير الـ"ميتوكوندريا" القديمة بواسطة الخلية إلى "ميتوكوندريا" جديدة، ولكن مع التقدم في العمر تتباطأ قدرة الخلايا على إعادة التدوير مما يؤدي إلى ضعف العضلات.

مادة "يوروليثن A"

اكتشف العلماء أن الرمان يحتوي على مادة تسمى Urolithin A "يوروليثن A"، والتي تعد المركب الأول والوحيد المعروف بأنه يمكنه تجديد الـ"ميتوكوندريا".

من المعروف علميًا أن عضلات الهيكل العظمي تبدأ في فقدان قوتها وكتلتها بمجرد أن يبلغ الشخص سن الخمسين. ولكن بحسب ما نشره موقع Medical Xpress، فقد "أظهرت تجربة سريرية حديثة، أجرتها فرق بحثية من معهد لوزان الاتحادي للأبحاث EPFL في سويسرا، أن "يوروليثن A"، وهو مركب مشتق من الجزيئات الحيوية الموجودة في ثمار مثل الرمان، يمكن أن تبطئ هذه العملية عن طريق تحسين عمل الـ"ميتوكوندريا"، ومن ثم تساعد مادة "يوروليثن A"، وهي مستقلب للجزيئات الحيوية الموجودة في الرمان والفواكه الأخرى، في إبطاء عمليات الشيخوخة.

الديدان والجرذان

وفي دراسة، نُشرت نتائجها في دورية Life Extension الطبية، تم بحث فوائد الرمان لإطالة العمر بدون الإصابة بأمراض. قام الباحثون "لأول مرة بإعطاء مادة "يوروليثن A" على دودة تسمى C. elegans والتي تستخدم بشكل شائع في دراسات مكافحة الشيخوخة، لأنها بعد ثمانية إلى 10 أيام فقط تصبح مسنة. ويتيح عمرها القصير للعلماء مراقبة وقياس آثار الشيخوخة في فترة تزيد قليلاً عن أسبوع."

ولاحظ الباحثون أن مجموعة التي تناول مادة "يوروليثن A" زاد عمرها بأكثر من 45% مقارنة بغيرها من المجموعة الضابطة، أي التي تماثلها في نفس الظروف والعمر ولم تتناول "يوروليثن A".

ثم أجرى فريق الباحثين عدة دراسات على القوارض ووجدوا أن "يوروليثن A" يحسن وظيفة العضلات ويزيل الـ"ميتوكوندريا" التالفة قبل أن تتراكم وتسبب خللاً في الخلايا في جميع أنحاء الجسم.

مضاد للأكسدة وللفيروسات وللأورام

يحتوي الرمان على خصائص مضادة للأكسدة وللفيروسات وللأورام ويقال إنه مصدر جيد للفيتامينات، وخاصة فيتامين A وC وE وكذلك حمض الفوليك. ويشير الكثير من الدراسات إلى هذه الخصائص تساعد في إبطاء عملية الشيخوخة وتعزز قدرة الجسم على مقاومة الإصابة بالأمراض وتعزيز تجدد الخلايا.

المصدر: العربية نت