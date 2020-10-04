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صنعاء - ميسرا اسماعيل - اتُهمت الصين بتعمد إصابة دونالد ترامب بفيروس كورونا في "محاولة اغتيال" من قبل معلق سياسي.

أعلن دونالد ترامب أنه ثبتت إصابة السيدة الأولى ميلانيا ترامب بفيروس كورونا يوم الجمعة ، مما أثار عددًا من نظريات المؤامرة. كتبت DeAnna Lorraine ، وهي مرشحة سابقة للكونجرس ، عددًا من النظريات على تويتر تشير إلى أن تشخيص الرئيس لم يكن مصادفة.

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اتهام الصين بمحاولة اغتيال ترامب بعد إصابته بكورونا

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وأدلت المعلقة السياسية بعدد من الملاحظات المثيرة للجدل على حسابها الشخصي على تويتر ، الذي يضم قرابة 400 ألف متابع.

وقالت إنه من الغريب أن العديد من السياسيين الجمهوريين أصيبوا بالفيروس.

حتى أن لورين أشارت إلى أن الصين كانت وراء التشخيص الإيجابي لترامب.

وقالت: "هل يمكن اعتبار إصابة ترامب بكوفيد -19 من الناحية الفنية محاولة اغتيال رئيسنا من قبل الصينيين؟"

وكتب المعلق أيضًا: "هل يجد أي شخص آخر أنه من الغريب عدم إصابة أي من الديمقراطيين البارزين بالفيروس ولكن قائمة الجمهوريين تطول وتطول؟"

وقالت في تغريدة أخرى: "من الغريب أن طاعون الصين يعرف بطريقة ما أنه يستهدف فقط أعضاء اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ.

من بين أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري البالغ عددهم 53 ، الثلاثة الذين أصيبوا بالفيروس جميعهم في اللجنة.

"صدفة جدا .... أو لا."

وقد قوبلت تعليقاتها بردود متباينة على تويتر ، حيث وافق البعض على نظريات المؤامرة الخاصة بها وأدان آخرون التصريحات باعتبارها محض هراء.

ناقش جيمي كيميل ، مذيع تلفزيوني أمريكي ، سلسلة تغريدات لورين المثيرة للجدل في أحدث عرض له.

قال الممثل الكوميدي: "حسنًا ، لن أقول إننا جميعًا كنا نفكر في ذلك ، ربما تكون أنت فقط."

وأضاف: "أنت تعرف ما هو غريب أيضًا. من الغريب أن ينزل القفز بالمظلات الذين يستخدمون المظلات على ما يرام ولكن أولئك الذين لا يتناثرون مثل كيس من سلطة الكرنب.

"وبالطبع لا يريد أي شخص عاقل أن يصاب أي شخص بهذا المرض الرهيب ، لكن لا يمكنك تجاوز حقيقة أن ترامب كان يسخر مرارًا وتكرارًا من جو بايدن لارتدائه قناعًا."

وكتب شخص آخر على تويتر: "عندما رأيت هذه التغريدة ظننت أنها مزحة ، لكن يبدو أنها كانت جادة ...

كما أشارت أيضًا إلى أن إصابة ترامب بـ COVID-19 يمكن اعتبارها محاولة اغتيال من قبل الصينيين ، ووصفتها بـ 'طاعون الصين'.

هذه هي أنواع الأشخاص الذين يترشحون للكونغرس. نجاح باهر. نجاح باهر."

ثالثًا غاضبًا: "يجب أن يكون هذا أغبى شيء رأيته تغرد حتى الآن على @ DeAnna4Congress.

"من يهتم بما يزيد عن 200000 ماتوا بشكل صحيح ، لكن الآن بعد أن مرض ترامب ، إنها محاولة اغتيال ؟!

"يا له من تغريدة غبية ووجهة نظر".

لكن أشخاصًا آخرين اتفقوا مع المعلق السياسي ، وكتبوا: "سؤال؟ هل كانت محاولة اغتيال؟.

المصدر: ديلي إكسبرس (ترجمة خاصة)