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صنعاء - ميسرا اسماعيل - عرق النسا هو ألم يمتد من أسفل ظهرك إلى قدميك. إليك كيفية التخلص من عرق النسا.

آلام الظهر هي أكبر سبب للإعاقة في المملكة المتحدة ، حيث تمثل آلام أسفل الظهر أكثر من 10٪ من إجمالي الإعاقة لسكان المملكة المتحدة. عرق النسا هو مكان تهيج أو ضغط العصب الوركي ، الذي يبدأ في أسفل ظهرك ويمكن أن ينتقل إلى الورك أو الساق. يوضح موقع Express.co.uk كيفية التخلص من عرق النسا.

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كيفية التخلص من عرق النسا بسرعة



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يحدث عرق النسا عادةً عندما يضغط القرص المنفتق (نتوءات عظمي على العمود الفقري أو تضيق في العمود الفقري) على جزء من العصب.

يحدث هذا عندما يتغير عمودك الفقري مع تقدمك في العمر ، أو عندما يكون هناك ضغط زائد على عمودك الفقري بسبب السمنة.

يمكن أن يحدث نتيجة رفع الأثقال كثيرًا أو نمط حياة غير مستقر.

يتسبب هذا الضغط في حدوث التهاب وألم وبعض التنميل.

يختلف الألم من شخص لآخر ، وسيصاب الناس بعرق النسا في أماكن مختلفة.

يحدث عرق النسا عادةً عندما يضغط القرص المنفتق (نتوءات عظمي على العمود الفقري أو تضيق في العمود الفقري) على جزء من العصب.

يحدث هذا عندما يتغير عمودك الفقري مع تقدمك في العمر ، أو عندما يكون هناك ضغط زائد على عمودك الفقري بسبب السمنة.

يمكن أن يحدث نتيجة رفع الأثقال كثيرًا أو نمط حياة غير مستقر.

يتسبب هذا الضغط في حدوث التهاب وألم وبعض التنميل.

يختلف الألم من شخص لآخر ، وسيصاب الناس بعرق النسا في أماكن مختلفة.

كيفية التخلص من عرق النسا بسرعة: عرق النسا هو التهاب في العصب الوركي (الصورة: جيتي)

كيف تعرف أنك مصاب بعرق النسا؟

وفقًا لـ NHS ، إذا كنت مصابًا بعرق النسا ، فقد تشعر بألم أو وخز أو خدر أو ضعف في مؤخرتك أو مؤخرة ساقك أو قدميك وأصابع قدمك.

عادة ما يكون الألم في مؤخرتك وساقيك وقدميك أسوأ من ألم ظهرك.

غالبًا ما يوصف الألم بأنه إحساس بالطعن أو الحرق أو إطلاق النار.

ربما تشعر بالوخز الذي قد تشعر به قليلاً مثل الدبابيس والإبر.

يؤثر عرق النسا عادة على جانب واحد فقط من جسمك.

قد تشعر بأحاسيس مختلفة في أجزاء مختلفة من جزء واحد من الجسم. على سبيل المثال ، تنميل في جزء من ساقك ووخز في جزء آخر.

قد تسوء الأعراض عند التحرك أو العطس أو السعال.

ومع ذلك ، قد تساعد التمارين الرياضية حقًا في تسريع عملية الشفاء.

كيفية التخلص من عرق النسا

يتحسن عرق النسا عادة في غضون أربعة إلى ستة أسابيع ، ولكن يمكن أن يستمر لفترة أطول.

إذا استمر الألم لفترة أطول من ذلك أو ازداد سوءًا ، فأنت بحاجة إلى زيارة طبيبك على الفور.

احصل على رعاية طبية فورية إذا كنت تعاني من ألم حاد مفاجئ في أسفل الظهر أو الساق وخدر أو ضعف عضلي في ساقك.

يجب عليك أيضًا التعامل معها كحالة طارئة إذا حدث الألم بعد إصابة عنيفة مثل حادث مروري ، أو إذا كنت تواجه مشكلة في التحكم في الأمعاء أو المثانة.

إذا كنت مصابًا بعرق النسا الخفيف ، فعليك الانتظار حتى يشفى.

قد يقترح طبيبك تمارين وإطالات لتسريع الشفاء ، مثل وضع الحمام أو تمدد العمود الفقري.

قد توصف لك أيضًا مسكنات الألم للمساعدة في تخفيف آلام الأعصاب ، أو يتم إرسالك إلى العلاج الطبيعي.

تساعد ممارسة الرياضة بانتظام والحفاظ على الوضع المناسب عند الجلوس على منع حدوث عرق النسا مرة أخرى.

تمرين واحد يجب تجربته هو تنظيف العصب الوركي.

اجلس على كرسي مع استقامة ظهرك مع المباعدة بين الركبتين بمقدار عرض الورك.

حافظ على ساقك اليسرى على الأرض وارفع ساقك اليمنى ببطء أمامك مع ثني قدمك.

في نفس الوقت ، قم بتمديد رقبتك بحيث تنظر إلى السقف.

كرر هذه الحركة مرارًا وتكرارًا ثم قم بتبديل الساقين.

المصدر: ديلي اكسبرس