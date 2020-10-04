إسرائيل تكشف عن ‘‘حاكم عربي’’ يدمن الخمر بعد إصابته بالاكتئاب ويشتبك مع كل من حوله

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عدن - نيرة ابو خليفة - جديد أخبار دوت الخليج: Advertisements صل الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين إثارته للجدل بعد حديثه عن حاكم عربي لم يٌسمِه .

ونقل كوهين معلومات عن موقع أمريكي قال فيها: حاكم عربي يعاني من الاكتئاب المزمن والهلوسة ويشتبك بالضرب والصراخ مع كل من يقترب منه ويستهلك زجاجتين بلاك ليبيل كل ليلة، واعراض مرض الشيزوفرينيا المزمن. ولم يوضح إيدي كوهين من المقصود بحديثه وإنما رجح بعض النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه ربما يكون حاكما خليجيا في حال صدق المعلومة من الأساس.



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