نسرين طافش تعلن توقفها عن العمل (شاهد)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ٠٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:١٠ مساءً (دوت الخليج / متابعة خاصة )

أعلنت النجمة السورية نسرين طافش، أنها بصدد التوقف عن العمل خلال الفترة المقبلة.

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وقالت أنها تفكر جديًا في عدم العمل لفترة محددة خلال الشهور المقبلة بالمسلسلات الطويلة، خاصة تلك التي تصل عدد حلقاتها إلى أكثر من 45، كونها مرهقة وتتطلب وقتًا طويلًا وتفرغًا تامًا.

وعبّرت الفنانة نسرين طافش، عن سعادتها بنجاح مسلسل "الوجه الآخر"، الذي يعرض حاليًا عبر شاشة CBC المصرية من خلال 45 حلقة إلى جانب الفنان ماجد المصري.

واستطاعت النجمة طافش أن تجعل اسمها يتصدر عمليات البحث في محرك البحث "غوغل" عبر دورها، معلقة على أن العمل استثمار لنجاح تجربتها السابقة في مسلسل "ختم النمر".

واوضحت نسرين طافش في تصريحات صحفية، إن نجاح مسلسل "ختم النمر" الذي عُرض بين شهري فبراير ومارس الماضيين قد ساهم في تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة لها في مصر، مردفًة أنها رفضت المشاركة في مسلسلات مصرية طوال الـ12 عاما الماضية تقريبًا بسبب ارتباطاتها بأعمال في سوريا، إلا أنها أرادت التوسع في أعمالها بعد ذلك.

وأكدت الفنانة نسرين أنها لا تُنكر أن قصة العمل في كل من "ختم النمر" و "الوجه الآخر" كانت الدافع الرئيس وراء موافقتها على المشاركة بهما.

وأردفت النجمة السورية، أنه لو عاد بها الزمن إلى الوراء لفضلت البقاء في منزلها والحصول على فترة راحة بين المسلسلين؛ لأن كليهما مكون من 45 حلقة ولم يكن هناك أي فاصل لأخذ قسط من الراحة بينهما.

وأشارت إلى أن هذه النوعية من الأعمال مطلوبة لإمتاع المشاهد خاصة وأنها خارج السباق الرمضاني، فالجمهور يحتاج للتسلية ويرغب في مشاهدة أعمال جديدة، إضافة إلى أن البعض يرغب في التركيز على عمل واحد بعيدا عن زحام أعمال موسم الشهر الفضيل.

وعن فرصة الغناء في الفترة المقبلة قالت طافش، إن آخر مشاركة غنائية لها كانت في عام 2019، ومنذ حلول 2020 لم يكن هناك وقت أو فرصة مناسبة للغناء مجددا، مبينة أن جائحة "كورونا" باغتتنا وبعد هدوئها بدأت تصوير مسلسلها "الوجه الآخر"، الذي لازال تصويره قائمًا.

وبيّنت أنه لا يوجد لديها متسع من الوقت للتفكير في الخطوة الغنائية المقبلة إلا أنها تقوم بالتحضير لمسرحية غنائية ما زالت قيد الكتابة.

وشددّت على أن هناك أمرين ندمت عليهما للغاية، وهما أنها بدأت متأخرة في مجال الغناء، وثانيًا رفضها أعمالًا مهمة في الدراما المصرية لعل أبرزها دور بطولة في مسلسل "شيخ العرب همام" مع الفنان المصري يحيى الفخراني.

يُذكر أن مسلسل "الوجه الآخر" سيناريو وحوار فداء الشندويلي وإخراج سميح النقاش، وهو من بطولة ماجد المصري، نسرين طافش، ندى موسى، وهبة الأباصيري، ومادلين طبر، وعماد رشاد، وكارولين عزمي، ومهند حسني.

ويأتي العمل ضمن إطار اجتماعي تشويقي حول موضوع الصراع على المال، من خلال شخصية مهندس يدخل في عدة أزمات متتالية، وأبرزها صراع بطريقة غير مشروعة.



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