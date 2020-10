نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بالصور.. ريهانا تعترف : مارست الجنس مع هولاء جميعاً ومن بينهم رجل أعمال سعودي على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ٠٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:١٥ مساءً (دوت الخليج / متابعة خاصة )

عرفت مغنية البوب الأمريكية "ريهانا​" بعلاقاتها الكثيرة وكانت منفتحة كثيراً في ممارساتها الجنسية، ولا تنكر أنها أقامت علاقات حميمة مع عدد من الرجال بينهم رجل أعمال سعودي ، وكذا استعداد في أن تقوم بأي شيء يثيرها.

للخبر بقية في الأسفل..

علاقات ريهانا الجنسية كانت حديث الإعلام، إذ كانت معظمها مع نجوم ومشاهير، إحداها إنتهت بشكل سيء وأخرى كانت على إتفاق، وثالثة كانت شاذة. وإليكم ما لا تعرفونه عن حياتها الجنسية:

كريس براون​:

كان حبيب ريهانا لفترة طويلة قبل أن ينفصلا، بسبب تعديه جسدياً عليها ووصولهما إلى المحاكم، وبالطبع يتربع هو على أول قائمة الرجال، الذين مارست ريهانا العلاقات الحميمة معهم.

ويُقال إن علاقتهما الحميمة كانت أحد أهم أسباب بقائهما مع بعض رغم كل الصعوبات التي مرا بها، قبل أن تصل الأمور إلى خواتيمها. وحتى بعد أن تركته حاول أن يعود لها عدة مرات، لتصحيح علاقتهما.

درايك​:

هو من الرجال الذين واعدتهم ريهانا بعد إنفصالها عن كريس براون، وكانت علاقتها معه عابرة في حياتها ومبنية على الانجذاب الجسدي بينهما، وظهر ذلك في الأعمال التي جمعتهما.

جي آر سميث:

وهو لاعب كرة سلة شهير، لم تدخل ريهانا معه في علاقة حب، إلا أنه يٌقال إن سميث لم يذهب في إحدى المرات إلى التمرين الخاص بفريق كرة السلة الذي يلعب معه، وذلك لأنه شعر بآلام كبيرة بعد أن أمضى ليلة مع ريهانا، فمن يعلم ماذا كانا يفعلان طيلة الليل؟ إضافة الى ذلك سربت عدة صور لهما وهما قريبان كثيراً من بعضهما، ويقبّلان بعضهما.

مات كامب:

وهو لاعب بايسبول شهير واعدته ريهانا لمدة سنة تقريباً، ويبدو أنها تنجذب بقوة إلى الرياضيين إذ تحب الشاب الذي يعتني بمظهره.

وعام 2010 قررت ريهانا أنها حاضرة لكي تدخل في علاقة، وصرحت عدة مرات أنها سعيدة ومرتاحة مع مات. تقول ريهانا إن علاقتها بمات كانت قائمة على الحب، وليس على الانجذاب الجسدي فقط.

ميليسا فورد​:

نعم ميليسا هي شابة وبالتحدبد إحدى الصديقات العزيزات لـريهانا إلا أن علاقتهما كانت غريبة جداً، حتى بدأت الصحافة تتدخل أكثر في الرابط بينهما، خصوصاً أن تصرفاتهما كانت تفضحهما، فكانا يمسكان بيد بعضهما دوماً ويغازلان بعضهما، ورجحت مصادر مقربة من الصديقتين أن موضوع علاقتهما الجنسية ليست مستبعدة أبداً، خصوصاً أن ريهانا منفتحة جنسياً على كل أنواع الحب والعلاقات بين البشر.

جاي زي​:

وهو زوج النجمة بيونسيه الحالي، وجمعته علاقة عابرة بريهانا قبل أن يقرر أن يستقر ويتزوج ريهانا، وليس ذلك غريباً على جاي زي الذي يُعتبر من الفنانين، الذين يحبون الارتباط بالنساء الجميلات من البشرة السمراء.

جاستن تيمبرليك​:

هل فعلها وخان زوجته جيسيكا بيل مع ريهانا؟ انتشرت هذه الشائعة بقوة بعد أن عملا سوياً، إذ كان جاستن ينتج ألبوم ريهانا وبدأت وقتها الأخبار تنتشر، وتحوّلت إلى مصيبة كادت تنهي زواج ريهانا لو لم تتصل الأخيرة ببيل وتوضح لها أنها لن تمارس الجنس مع رجل متزوج في حياتها، وأنهما صديقان فقط لا غير، إلا أنه يقال إن بيل تجاهلت الموضوع مع أنها كانت متأكدة أن ريهانا حاولت أن تخرّب زواجها، بعد أن وجدت رسالة على هاتف زوجها من ريهانا تسأله إن كان لا يزال مع بيل، فيبدو أن العلاقة الجنسية غير مؤكدة، لكن الانجذاب حدث بقوة.

كانيي ويست​:

وحدث ذلك قبل أن يتزوج بنجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان،وحتى قبل أن يرتبطا. وفي الواقع كان هناك إنجذاب جسدي بين الطرفين، إلا أن الأمر انتهى سريعاً من دون أن تنكشف تفاصيل العلاقة.

ريك روس​:

وهو مغني راب شهير ارتبط اسمه بريهانا بعد الريمكس، الذي تعاونا فيه، ويقال إنه أمضى ليالٍ معها، إلا أن العلاقة لم تتخط الحاجات الجنسية.

حسن جميل​:

وهو الحبيب الحالي لريهانا رغم أن العلاقة متقطعة بينهما، وهو رجل أعمال من السعودية ومن أغنى الرجال الشباب في الشرق الأوسط، صوره الفاضحة مع ريهانا التي سربت لهما على البحر أكدت بشكل مباشر وجود علاقة حميمة بينهما، حتى أنها إنتشرت أخبار في فترة معينة تفيد أن ريهانا كانت حاملاً منه، إلا أنه تبين أن الموضوع غير صحيح.

من هي ريهانا

ولدت في 20 فبراير 1988، بإحدى جزر الكاريبي، وهي الأكبر سنّاً بين ثلاثة أطفال لرونالد فينتي الذي يعمل كمراقب مستودع والمحاسبة مونيكا فينتي. عانت ريهانا في طفولتها بسبب إدمان والدها على الكحول إلى جانب معاقرته الكوكايين المخدّر مما انعكس بشكل سلبي على العلاقة الزوجية لوالديها ما دفعهما للانفصال عندما كانت في الـ14 من عمرها.

وقد عانت طوال طفولتها من نوبات الصداع التي كانت تسبب لها العجز عن الحركة مما دفعها للابتعاد عن أصدقائها وزملائها في الصف، وقد ظن الكثيرون أنها غير طبيعية بسبب ذلك، وتقول بهذا الشأن: "لم أظهر أبداً ما كنت أشعر به، كنت أخفيه دوماً، ولطالما كنت أريد الذهاب إلى المدرسة حتى أنه لم يكن بمقدورك معرفة إن كنت أعاني من أيّة مشكلة."

أخذت ريهانا تغني بهدف التخلص من الاضطرابات التي عاشتها في المنزل، حيث أسست فرقة مع اثنتين من صديقاتها في الصف، وفي سن الخامسة عشر حققن نجاحاً في أداء تجريبي أمام المنتج الموسيقي إيفان رودجرز والذي كان يزور الجزيرة برفقة زوجته التي تنتمي إليها، وقد أذهله النضج المبكر لدى ريانا بالإضافة إلى موهبتها، ويقول السيد رودجرز: "عندما دخلت ريانا الغرفة كانت كالفتاتين الأخريين وكأنهما غير موجودتان"، وهذا يعني أنّ الحظ لم يحالف صديقاتها.

بعد أقل من عام وعندما بلغت الـ16 من عمرها تركت بربادوس وانتقلت مع السيد رودجرز وزوجته إلى ولاية كونيتيكيت وعملت على تسجيل ألبوم تجريبي، وقد قالت فيما بعد عن انتقالها: "لم أنظر إلى الوراء أردت أن أقوم ما كان يتوجب عليّ أن أفعله، حتى لو كان ذلك يعني الانتقال إلى أمريكا وترك الجزيرة.".

إنجازات ريهانا

في يناير عام 2005 اصطحب رودجرز ريانا إلى ستديو تسجيلات لتخضع لاختبار الصوت وقد حضر الاختبار الرئيس الجديد لتسجيلاتDef Jam أسطورة الراب جاي-زي ، وتقول ريانا: "أذكر أنني كنت في ردهة الانتظار وقد صدمني ذلك"، لكنها بمجرد أن بدأت بالغناء استعادة رباطة جأشها؛ وتكمل: "أتذكر نظرات وتحديق كل من كان في الغرفة، لقد شعرت بالخوف في تلك اللحظة، لكنني حالما انتهيت من الغناء، أصبحت كما لو أنني أقول يا الهي جاي-زي يجلس أمامي تماماً"، لقد كان أيقونة الهيب-هوب مندهشاً في كل لحظة تنطق فيها كما كانت حال السيد رودجرز قبل عامين، وفي النهاية وقّع معها عقداً.

بعد مرور ثمانية أشهر فقط وفي أغسطس 2005 أًصدرت أول أغنية لها بشكل منفرد وهي Pon de Replay وقد تأثرت هذه الأغنية بموسيقا Reggae (هي نمط من الموسيقى ذات الأصول الجامايكية) التي بلغت المركز الثاني في تصنيف بيلبورد للأغاني المنفردة، وتم اعتبار ريانا أنها نجم البوب القادم.

وفي وقت لاحق من ذلك الشهر أصدرت ألبومها الأول Music of the Sun وقد وصل إلى المرتبة العاشرة في تصنيف بيلبورد لأفضل الألبومات، في العام التالي أصدرت ريانا ألبومها الثاني A Girl Like Me حيث قدّم أفضل أغنيتين وهما Unfaithful وSOS وهي أغنية ريانا المنفردة الأولى التي بلغت المرتبة الأولى في التصنيف.

في عام 2007 مثّل ألبومها الثالث Good Girl Gone Bad تحولاً كبيراً، حيث تغيرت صورتها من كونها مراهقة لطيفة وأميرة في البوب إلى نجمة لامعة في البوب، وقد عززت مكانتها من خلال النجاح الذي حققته أغنيتها المنفردة Umbrella، ويقول جاي-زي عن هذه الأغنية: "تمثل هذه الأغنية نمواً وتطوراً بالنسبة لها كفنانة، وإذا ما تمعنت في كلمات هذه الأغنية ستدرك عمقها، وإلى أي مدى تصل".

لقد تصدّرت أغنية Umbrella لائحة بيلبورد للأغاني المنفردة كما أنها حصدت من خلالها أول جائزة غرامي كأفضل عمل من نوع Rap/Sung حيث شاركها في أداء الراب نجم الهيب-هوب جاي-زي، وحقق الألبوم المرتبة الثانية في تصنيف بيلبورد لأكثر الألبومات شعبية، بالإضافة إلى احتوائه كل من الأغنيتين Shut Up and Drive وDon’t Stop The Music، في العام التالي تمت إعادة تحميل الألبوم وإصداره من جديد مضافاً إليه كل من الأغاني Disturbia وTake a Bow وHate That I Love You.

في عام 2010 كان ألبومها Loud نجاحاً تجارياً آخر من خلال الأغاني What’s My Name.

وإلى جانب قائمة الأغاني المميزة لديها فقد أدّت عدداً من الأغاني الأكثر شعبية لبعض الفنانين الآخرين مثل Run this Town لجاي-زي وأغنية Love the Way You lie لإيمينيم Eminem.

في عام 2011 أًصدرت ريانا ألبومها السادس Talk That Talk، ويضم الألبوم كل من We Found Love وهي من توزيع كالفين هاريس وقد حصدت جائزة غرامي عام 2013 كأفضل نمط من الموسيقى القصيرة المصورة.

في ألبومها Unapologetic الحائز على جائزة غرامي كأفضل ألبوم لعام 2012 كشف عن أغنيتها المميزة Diamonds وهي من ألحان سيا فورلر وأغنية Stay توزيع ميكي أيكو (وقد كان هذا هو الألبوم الأول لريانا الذي يتصدر قائمة ألبومات البوب)، كما عملت ذلك العام مع فرقة كولد بلاي ColdPlayعلى أغنية Princess of China، وفي العام التالي عادت لتبلغ المرتبة الأولى في عمل مشترك مع إيمينيم وهو The Monster، خلال الفترة ذاتها شاركت في بطولة فيلم Battleship، وفي عام 2015 قدّمت صوتها لأداء صوت شخصية رسومية في فيلم Home.

في عام 2015 أعلنت قناة NBC أن ريانا سوف تكون مستشاراً رئيسياً في برنامج الأصوات The Voice في موسمه التاسع، وفي نفس العام ساهمت في الأغنية FourFiveSeconds إلى جانب كل من كاني ويست وبول مكارتيني بالإضافة إلى أغنية B**** Better Have My Money المستوحاة من مشادّة كلامية بينها وبين مدير أعماله السابق وكانت موسيقاها صاخبة بشكل عنيف، حيث تظهر خلافاً وجدلاً شديداً إلى جانب موسيقى صاخبة، في عام 2015 أصبحت ريانا أول فنان في التاريخ يتم تحميل 100 مليون نسخة من أغانيه.