نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر ممثل هندي يباغت نجمة مسلسل البرنس بقبلة ساخنة.. شاهد ردة فعلها على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ٠٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:٤٨ مساءً (دوت الخليج - خاص)

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول موقف محرج للإعلامية والممثلة المصرية جوري بكرعندما فاجأها الممثل الهندي فارون دهاوان، بقبلة مباغتة على الهواء دون أن تدري.

يأتي ذلك بعدما سألت جوري الفنان الهندي "متى كانت أول قبلة لك"، ليشير بأصبعه الناحية الأخرى حتى يشتت انتباهها ويباغتها بقبله جعلتها تطلق صرخة ضاحكة للتغلب على الموقف المحرج، ويرد هو قائلًا: "هنا كانت أول قبلة لي".

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يذكر أن جوري بكر مذيعة في قناة "زي أفلام" دخلت إلى مجال التمثيل في سنة 2020 بمسلسل البرنس بطولة محمد رمضان و مسلسل ليه لا بطولة أمينة خليل.





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