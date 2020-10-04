صدمت الجمهور.. نيللي كريم تتحدث على الهواء مباشرة عن الحيوانات المنوية لقيس الشيخ (فيديو)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ٠٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٣:٤١ مساءً (خاص / دوت الخليج )

صدمت الفنانة المصرية نيللي كريم، جمهورها بحديثها بجراءة كبيرة على الهواء مباشرة، عن الحيوانات المنوية للفنان السوري قيس الشيخ نجيب، خلال استضافتها في البرنامج التلفزيوني "قعدة رجالة".

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وقالت إن الرجل يعيش عالة على المرأة ويتعامل معها على أنها لا قيمة لها ويحاول السيطرة عليها بحجة أنه الرجل.

ووصفت نيللي كريم، خلال المقابلة، الرجل الذي يعيش عالة على المرأة بأنه "نطع"، موجهة حديثها لقيس عندما قال: "أنا ما عندي مشكلة بالحياة.. أنا زلمي مرن جدًا بالحياة"، لترد عليه نيللي قائلة: "أنت نطع".

وضحك قيس الشيخ نجيب، متسائلًا عن معنى كلمة "نطع" لترد عليه نيللي كريم: "قاعد مبتعملش حاجة بتتخدم بس قاعد عالة.. في ناس كده عالة على المجتمع"، فقال قيس: "أنا عالة على المجتمع شايفتيني"، لترد نيللي: "آه قاعد بلا شغلة ولا مشغلة".

واندهش قيس الشيخ نجيب بشدة من مهاجمة نيللي كريم ، للرجل وقولها بأنه لا فائدة منه في الحياة سوى أنه يتبرع بـ"حيواناته المنوية" للإنجاب فقط وليس له أي دور آخر بالحياة، وذلك في إطار تجسيده لشخصية الرجل الذي يرى في نفسه القوة وأنه المسيطر على المرأة، ليرد قيس: "حيوانات إيه؟.."، فأعادت نيللي حديثها: "حيواناتك المنوية ومشيت بس ملكش لازمة".

وردّ قيس قائلًا: "إنت ليش عم تهاجميني؟"، لترد: "أنا مش بهاجمك خالص أنا بقولك الحقيقة والحقيقة دايمًا مرة.. بتبقى أليمة كده".

وتعرضت الفنانة المصرية، إثر حديثها على الرجل وحيواناته المنوية وكونه عالة وبلا شغل ، لهجوم عنيف من قبل رواد بمواقع التواصل الإجتماعي، ووصفوها بالمترجولة .وتساءلوا عن سبب فقدانها للانوثة وصوت المرأة الذي يتخلله الرقة والعذوبة حتى وهي في قمة الغضب. حسب قولهم.

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ودعوا نيللي كريم إلى التفريق بين النقد البناء والتجريح والإساءة، خاصة عند ظهورها عبر شاشة التلفاز، ولكونها فنانة ويتطلب منها الاتزان والعقلانية والرد على الأسئلة بطريقة ديبلوماسية حتى لا تظهر كبعض النساء العاديات اللاتي لا يعرفن غير الصراخ.

وفي مقطع آخر، تم تداوله أيضًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه المذيع والفنان قيس الشيخ نجيب وصوته مرتفع قليلا، لترد عليه: "إنت هتعلي صوتك عليا كده راجل يعني"، ليرد قيس ممازحًا : "أيوه راجل وسيد الرجالة إيه مو شايفتيني هيك يعني؟".

وبعدها أعرب قيس عن إعجابه بتجاوب نيللي كريم معه في فقرتهما، إلا أن نيللي كريم ردت مجدداً بعنترية مؤكدةً بأنها ستفاجئه أكثر مما فاجأته، بينما قال لها قيس: "حط عيني بعينك لشوف شايفة رجال ولا مو رجال"، فقالت نيللي: "أهو إنت فاكرني يعني هخاف.. لا مو رجال".

برنامج قعدة رجالة، من تقديم الفنانين: قيس الشيخ نجيب، ونيقولا معوض، وخالد سليم.



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