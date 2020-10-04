بعد ترامب .. كورونا يواصل الهجوم على البيت الأبيض ويطيح بمسؤول أمريكي كبير

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عدن - نيرة ابو خليفة - أصيب بيل ستيبين، مدير حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بفيروس كورونا، ليصبح أحدث عضو في فريق الرئيس يتم تشخيص إصابته بالفيروس، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية مساء أمس الجمعة.
ويأتي هذا الخبر، الذي أوردته صحيفة بوليتيكو لأول مرة وأكدته الحملة لاحقا، بعد ساعات من دخول ترمب نفسه إلى المستشفى بعد إصابته بالفيروس.
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وسافر ستيبين من وإلى كليفلاند مع ترمب ومساعده الآخر، هوب هيكس، الذي تم تشخيص إصابته أيضا بفيروس كورونا، للمشاركة في المناظرة الرئاسية اتي أجريت يوم الثلاثاء الماضي، وفقًا لبوليتيكو، وكان ستيبين أيضا في البيت الأبيض مع الرئيس ترمب يوم الاثنين.
المصدر: د ب أ
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