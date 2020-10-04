نشكركم على قرائتكم خبر مقطع مؤثر لأمير الكويت الراحل صباح الأحمد عن الموت يحظى بتفاعل واسع (شاهد) على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعيّ، مقطع فيديو “مؤثر” لأمير الكويت الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح يتحدث فيه عن الموت .

وقال الأمير الراحل في المقطع الذي حظي بتفاعل المغرّدين: “الموت ما فيه فكة.. سكة تمشي عليها”.

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والثلاثاء، أعلن الديوان الأميري وفاة الشيخ صباح الأحمد، بالولايات المتحدة حيث كان يعالج. عن عمر ناهز 91 عاما.

وكان جثمان الأمير صباح الأحمد، وصل الأربعاء إلى العاصمة الكويت قادما من الولايات المتحدة.





وأقيمت صلاة الجنازة في مسجد بلال بن رباح بمحافظة حولي، شرقي البلاد. وسط إجراءات أمنية مشددة في محيط المطار والمسجد، بحسب وسائل إعلام محلية.

وتقدم صلاة الجنازة الشيخ نواف الأحمد، الأمير الجديد للكويت، شقيق الراحل، ورئيسا الوزراء صباح الخالد الحمد الصباح. ومجلس الأمة (البرلمان) مرزوق الغانم، إضافة إلى كبار الأمراء ورجال الدولة.



وبعد أداء صلاة الجنازة، تحرك موكب جثمان الأمير الراحل ليوارى الثرى في مقبرة “الصليبيخات”. التي تضم العديد من أمراء الكويت السابقين.

وأدى الشيخ نواف الأحمد، الأربعاء، اليمين الدستورية أميرا للكويت، خلفا للراحل.