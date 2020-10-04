نشكركم على قرائتكم خبر هنا تم قتل الصحفي السعودي ‘‘جمال خاشقجي’’ وتقطيع جثته! (شاهد) على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - بثت قناة TRT التركية مساء يوم الجمعة فيديو تقول إنه لمكان قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول.

وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر 2018، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية.

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وفي يوليو الماضي، قررت محكمة تركية عقد الجلسة الثانية لمحاكمة قتلة خاشقجي في 24 نوفمبر المقبل، بعد الموافقة على لائحة اتهام تقدمت بها خديجة جنكيز خطيبة خاشقجي، تطال 20 سعوديا، بتهم بينها التعذيب الوحشي والقتل والتحريض.

من جهتها قضت محكمة سعودية هذا الشهر بسجن 8 متهمين لفترات تراوحت بين 7 سنوات و20 سنة في قضية قتل خاشقجي، وذلك بعد أربعة أشهر على عفو عائلة خاشقجي عن قاتليه، ما نتج عنه استبعاد أحكام الإعدام السابقة.

وشوهد خاشقجي، للمرة الأخيرة في القنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من أكتوبر 2018 حين ذهب لتسلم أوراق لزواجه.

وذكرت تقارير أنه تم تقطيع جثته وإخراجها من المبنى، ولم يتم العثور على أثر لأشلائه.

المصدر: TRT التركية + وكالات