القبض على مشاعل الجلعود بعد نشرها لهذا المقطع المسيء (فيديو)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ٠٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:٥٥ مساءً (دوت الخليج / متابعة خاصة )

ذكرت وسائل إعلام سعودية اليوم ، أن شرطة الرياض ألقت القبض على مشهورة سناب شات مشاعل الجلعود، إثر تداول مقطع فيديو لها تضمن بحسب المتابعين إساءة إلى "القصمان"، وهو اسم شهرة يطلقه السعوديون على المنحدرين من منطقة القصيم.

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وقالت شرطة الرياض دون أن تحدد اسم المقبوض عليها، إن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت من تحديد هوية المرأة التي ظهرت بمقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي احتوى ألفاظًا وعبارات تضمنت الإساءة للغير.

في ذات السياق نقلت صحيفة "عكاظ" المحلية، عن مساعد المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، تصريحات قال فيها إن الفيديو المتداول يندرج تحت نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وكشف الكريديس أن من قام بهذا الفعل المجرَّم نظاما، امرأة في العقد الرابع من العمر، وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقها وفق الإجراءات الجزائية.

يذكر إن هذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها مشاعل الجلعود جدلًا بين المغردين السعوديين، حيث أثارت مؤخرًا لغطًا واسعًا بمقطع فيديو اشتكت فيه من عدم السماح لها بالدخول لأحد المراكز التجارية في العاصمة الرياض، بسبب ملابسها غير المحتشمة، قبل أن تتراجع إدارة المركز التجاري وتعتذر.

كما تعرضت الناشطة الجلعود، للطرد مرةً أخرى من إحدى المنشآت بمنطقة حائل في السعودية، وذلك تضامنا مع إدارة منشأةٍ أخرى، كانت قد قامت بمنع مشاعل من الدخول إليها بدعوى أن ملابسها غير لائقة.



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