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صنعاء - ميسرا اسماعيل - ارتفاع ضغط الدم - هل تعاني منه؟ إذا كان الأمر كذلك ، فلا تدع هذه الحالة تقصر حياتك ، فهي قابلة للعكس. هناك نشاط واحد يمكنك القيام به في المنزل لتقليل قراءتك الآن.

حدد مركز Beth Israel Deaconess الطبي كيف يمكن أن تؤدي هواية معينة إلى خفض ضغط الدم . والأفضل من ذلك ، لا تحتاج حتى إلى مغادرة باب منزلك للقيام بذلك.

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نشاط منزلي بسيط يريحك من مشكلة ارتفاع ضغط الدم تمامًا

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هذه الأطعمة الغنية بفيتامين B12 الذي يقلل الإصابة بأمراض القلب ويحميك من فقر الدم

ارتفاع ضغط الدم - المعروف أيضًا باسم ارتفاع ضغط الدم - هو عامل خطر رئيسي للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

أشارت عقود من البحث إلى التوتر باعتباره محفزًا لارتفاع ضغط الدم.

تتزايد الفوائد الفسيولوجية والنفسية لتقنيات الاسترخاء.

باستخدام هذه المعلومات ، تعاون الباحثون مع ممارسين من مستشفى ماساتشوستس العام.

شرح المؤلف الرئيسي المشارك للدراسة ، الدكتور راندال زوسمان - خبير في ارتفاع ضغط الدم - ما وجده في ممارسته.

وأشار إلى أنه "تقليديا ، يتم علاج ارتفاع ضغط الدم بالعلاج الدوائي ، ولكن لا يستجيب جميع المرضى للعلاج الدوائي".

"والعديد منهم يعانون من آثار جانبية تحد من العلاج. وفي هؤلاء المرضى ، الاستراتيجيات البديلة لا تقدر بثمن."

بالتركيز على النشاط الذي يعزز "استجابة الاسترخاء" ، وجد الدكتور زوسمان أن بإمكانهم "المساعدة بنجاح في خفض ضغط الدم لدى مرضى ارتفاع ضغط الدم الذين لا يتناولون الأدوية".

تتميز استجابة الاسترخاء بانخفاض معدل التنفس ومعدل ضربات القلب.

ارتبطت ممارسة استجابة الاسترخاء على المدى الطويل بـ "زيادة سماكة قشرة المخ وتغيرات محددة في التعبير الجيني".

وتجدر الإشارة إلى أنه في تجربتهم ، قاموا بتسجيل 58 شخصًا يعانون من ارتفاع ضغط الدم في المرحلة الأولى.

يُعرَّف ارتفاع ضغط الدم في المرحلة الأولى بأنه ضغط الدم بين 140-159 مم زئبق و 90-104 مم زئبق.

كان المشاركون إما لا يتناولون الأدوية للسيطرة على ضغط الدم أو أنهم خففوا من تناولهم لمدة خمسة أسابيع قبل الدراسة.

قام المشاركون أيضًا بملء استبيانات موحدة حول التوتر والاكتئاب والقلق.

كل يوم ، على مدار ثمانية أسابيع ، اتبع المتطوعون دليلًا صوتيًا حول كيفية القيام بالتنفس البطني وتكرار المانترا والتأمل اليقظ.

في نهاية التجربة ، قاموا بملء نفس الاستبيان كما كان من قبل ، وتم أخذ قراءات ضغط الدم واختبار التعبير الجيني.

بشكل عام ، شهد 13 من 24 مشاركًا انخفاضًا في ضغط الدم الانقباضي والانبساطي مما أدى إلى انخفاض ضغط الدم لديهم إلى أقل من 140/90 مم زئبق.

تم تسمية أولئك الذين عانوا من هذا الانخفاض في قراءات ضغط الدم "المستجيبين".

أولئك الذين لم يعانوا من انخفاض كبير في قراءات ضغط الدم تم تسميتهم بـ "غير المستجيبين".

قام فريق البحث بتشغيل التعبير الجيني على كلا المجموعتين. بين المستجيبين ، اختلف التعبير عن 1،771 جينًا بين اختبارات الدم الأساسية وتلك التي تم إجراؤها بعد الأسابيع الثمانية.

من هذا ، تم تحديد أن انخفاض ضغط الدم مرتبط بجينات مرتبطة بمسارات تنظيم المناعة.

علق الدكتور مانوج باسين على النتائج التي توصل إليها: "تحليل الشبكة التفاعلية لتوقيع الجين حدد العديد من الجزيئات ، وخاصة الجينات المرتبطة بالجهاز المناعي ، باعتبارها جزيئات مهمة لخفض ضغط الدم".

و- هذه النتائج - مما يشير إلى أن التأمل يمكن أن تقلل من قراءات ضغط الدم التي نشرت في مجلة الطب البديل والتكميلي.

المصدر: ديلي اكسبرس