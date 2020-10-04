نسرين طافش وسرير نومها حديث منصات التواصل (فيديو)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ٠٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٧:٤٢ مساءً (دوت الخليج / متابعة خاصة )

فاجأت الفنانة السورية ​نسرين طافش​ متابعيها بنشرها فيديو جديداً لها، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي " إنستغرام"، ظهرت فيه تداعب قطتها وهي ملقية على سرير نومها.

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وتحول مشهد نسرين طافش وغرفة نومها وقطتها إلى حديث متابعيها وآخرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعلوا مع هذا الفيديو بشكل واسع .

واعتبروا الثلاثي (نسرين وسريرها وقطتها) مزيج إثارة ورقة ولطافة يغمرها ايحاء جنسي من حركات النجمة السورية وقبلاتها واحتضانها للقطة.

وحظي مقطع الفيديو في بداية الأمر، بتداوله من قبل متابعي طافش بعد أن عبروا عن إعجابهم به وتغزلوا وتحرشوا بالفنانة من خلال تعليقاتهم، قبل أن يحظى بعد ذلك بتداول رواد بمواقع التواصل الإجتماعي.

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وعلقت الفنانة السورية على مقطع الفيديو قائلة :"آخر خمس دقائق قبل نومك تحدد مزاجك عندما تصحو في اليوم التالي .. احصي الأشياء الجميلة التي مررت بها خلال هذا اليوم .. كل ما تفكر به قبل النوم سيطهى على نار هادئة اثناء نومك لينضج عند استيقاظك تصبحون على حب تغنيج قبل النوم شمسي وقمري فندي وغوتشي".



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