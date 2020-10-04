نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر رسمياً.. حلا شيحة تستعد لإعلان زواجها من الداعية مسعود بعد حصولها على هذه الوثيقة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ٠٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٨:٠٥ مساءً (دوت الخليج / متابعة خاصة )

نالت الفنانة المصرية حلا شيحة، طلاقها رسميا من زوجها الكندي الجنسية "ستيف مارك"، وذلك بعد نحو عام ونصف من إعلان شيحة الانفصال عنه.

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وقد حصلت الفنانة حلا شيحة، اليوم الأحد على وثيقة الطلاق من الشهر العقاري بمحافظة الإسكندرية كون عنوان زوجها يتبع تلك المحافظة وفقاً للإجراءات القانونية.

وكشف مصدر مقرب من شيحة، في تصريح للزميل "فوشيا" أنها لم تحضر بنفسها وكذلك طليقها، إذ أرسل الطرفان وكلاء قانونيين عنهما لإنهاء الأمر.

وأوضح المصدر أن الطلاق تم ظاهريا برغبة الطرفين لكنه باطنا سعت إليه حلا شيحة، مستشهداً بأنها أبرت طليقها من كافة النفقات الزوجية التي كان لها الحق أن تلزمه بها.

ونوه المصدر إلى أن الطلاق الذي تم اليوم سيفسح الطريق أمام حلا شيحة لإعلان زواجها من الداعية والمنتج الفني المصري معز مسعود، في ظل التأكد من ارتباطهما سويا والاتفاق على الزواج.

وأكد أن حلا شيحة أنهت الجدل حول احتمالية حدوث مشاكل مستقبلاً مع طليقها بشأن أبنائهما حال تزوجت، حيث أكدت من خلال رسالة عبر وكيلها القانوني إلى زوجها بأن القانون المصري يتيح تواجد الأبناء الصغار مع الأم، وحال تزوجت تذهب الحضانة للجدة وذلك لقطع الطريق عن أي مشاكل مستقبلية.

وجاء انفصال حلا شيحة عن زوجها في أبريل من العام الماضي، حيث قررت العودة مجددًا للتمثيل من خلال مشاركتها في السباق الرمضاني وقتها مع الفنان محمد رمضان في مسلسل "زلزال".

ويوسف هاريسون، الزوج السابق لحلا شيحة كندي الجنسية، لكنه يتقن اللغة العربية، حيث عاش فترة شبابه في مدينة الإسكندرية ودرس في إحدى المدارس الأمريكية في مصر، وظل جالسًا فيها فترة طويلة.

وتعرف على حلا شيحة قبل شهرتها، لكنه كان وقتها على غير دين الإسلام، ومن خلال إحدى رحلاته بصحبة أصدقائه في سيناء ونويبع، بدأت تتغيرت حياته ثم سافر بعدها إلى إنجلترا، وبدأ يقرأ عن الإسلام ويقرأ القرآن ليشهر إسلامه بعد ذلك.

وبعدما أعلن يوسف إسلامه كانت الفنانة حلا شيحة قد ارتدت الحجاب، ما دفعه للتقرب منها من جديد بعدما ابتعد عنها 5 سنوات، وتزوجا عام 2006 عندما اعتزلت التمثيل وفضلت الابتعاد عن الساحة الفنية والبرامج الحوارية، وأنجبت منه أربعة أبناء هم "هنا وخديجة وأحمد وعائشة".

يُذكر أن الأبناء يعيش منهما اثنان من الكبار مع والدهما في كندا بحكم دراستهما، أما الآخرين فهما صغار ويعيشان مع والدتهما في مصر.



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