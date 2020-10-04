بعد الـ "5 ريالات"… السعودية تكشف مفاجأة عن تصنيع عملات أعلى من مادة البوليمر

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي عن خطة لتصنيع فئات عملة أعلى من 5 ريالات، يتم صناعتها من مادة البوليمر، بعدما أعلنت طرح عملات فئة 5 ريالات للتداول بالأسواق اعتبارا من غدا الاثنين.

ذكر ذلك نايف الشرعان، مدير إدارة العملة في مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في مقابلة مع قناة "العربية"، اليوم الأحد، مضيفا: "التجربة الآن حديثة ونترقب نتائج الدراسة بعد عدة أشهر ومدى تحمل هذه الفئة وبعد ذلك تكون الرؤية أكثر وضوحا لتعميم التجربة على عملات أخرى".

وقال الشرعان: "مؤسسة النقد العربي السعودي تولي أهمية كبيرة للجودة وإصدار الأوراق النقدية وصولا لرؤية لتطوير العملة الوطنية وطرحها للتداول بدءا من غدا، وسوف يتم تداولها مع الفئة الموجودة حاليا".

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وتابع: "صناعة البوليمر بدأت منذ عام 1988، وكانت أستراليا أول دولة تدخلها في صناعة العملة الوطنية ووصلت لجودة عالية ودرجة تحمل مرتفعة، وهي تدخل في عملات أكثر من 30 دولة حول العالم"، مضيفا: "اختيار فئة الخمسة ريالات لأنها أكثر عرضة لظروف التداول والمناخ المختلفة".

وتابع: "مادة البوليمر أكثر مقاومة وتهيئة لتكون قابلة للأحبار، كما لا توجد فيها مسامات ومتماسكة ولا تمتص الرطوبة"، مضيفا: "صناعة العملة من البوليمر مرت بظروف وتطورات كبيرة، وظروفنا مختلفة عن ظروف التداول في هذه الدول".

ولفت الشرعان إلى أن العملة المصنوعة من البوليمر تتوفر بها علامات أمنية عديدة مثل الحبر المتغير بصريا والطباعة البارزة والكتابات الدقيقة.

وأوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي، في وقت سابق اليوم الأحد، أنه روعي في تصميم وألوان فئة الخمسة ريالات من مادة البوليمر لتكون مماثلة لتصميم وألوان الفئة الورقية نفسها، المتداولة حالياً المصنوعة من القطن، مع مراعاة اختلاف تقنيات الصناعة والمواصفات الفنية، والعلامات الأمنية الخاصة بهذه الفئة.

وأكدت "ساما" طباعة فئة الخمسة ريالات الجديدة وفق أحدث المعايير في مجال طباعة العملة من مادة البوليمر، حيث تتميز بالعديد من المواصفات الفنية والعلامات الأمنية عالية الجودة، لافتة إلى أن تصميم هذه الفئة تضمن على وجه الورقة صورة الملك سلمان بن عبد العزيز، وصورة حقل الشيبة في الربع الخالي، إضافة إلى شكل النافذة الشفافة التي تحتوي على زخارف مستمدة من شعار رؤية المملكة 2030، فيما تضمن ظهر الورقة صورة منظر لزهور برية من المملكة.

المصدر: سبوتنيك