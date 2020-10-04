نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر العثور على فنان مصري شهير مشنوقاً أمام منزله على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ٠٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٨:٥٢ مساءً (دوت الخليج)

في موقف غريب تعرض الفنان المصري فايق عزب إلي ازمة صحية تسبب له في الشلل وتوقف أطرافه بشكل كامل.

وكشفت زوجته عن تفاصيل الازمة حيث اكدت انه تركها وخرج من المنزل في وقت مبكر وكانت وقتها مازالت نائمة، وبعد فترة استيقظت لتجد ان باب المنزل الذي يقيمان به مفتوحاً فذهب لإغلاقة لتحد زوجها معلقاً بالباب وفاقد للوعي .

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وأضافت انه كان شبه مشنوقاً فيبدو انه فقد الوعي اثناء خروجه وعلقت رأسه بين البابين خاصة ان باب المنزل يتكون من قطعتين .

وأوضحت زوجته أن ظل لفترة طويلة مما ادي إلي اصابته بإزلاق مضاعف في فقرات الظهر والتي تسببت في الضغط علي النخاع الشوعي مما ادي الي توقف اطرافه .

ويرقض حالياً الفنان فايق عزب أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة الدقي بالقاهرة .



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