كيوم ولدتها أمها.. ياسمين صبري تظهر بدون ملابس وتثير الغضب (شاهد)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ٠٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:٢٤ مساءً (دوت الخليج - متابعات خاصة)

أعاد ناشطون تداول صورة للفنانة المصرية ياسمين صبري وهي تمارس هوايتها في حمام السباحة.

وظهرت ياسمين صبري شبه عارية بأحد المنتجعات السياحية، في حين لم يبد إلا ظهرها في الصورة التي أثارت حالة من الجدل.

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وتحرص الفنانة المصرية على ممارسة الرياضة باستمرار وتنشر من حين لآخر صورا لها في النادي الرياضي.

وكانت ياسمين صبري قد خاضت السباق الرمضاني مسلسل "فرصة تانية" برفقة النجوم أحمد مجدي، نهال عنبر، دياب، هبة مجدي، أيتن عامر، أشرف زكي، محمد أبو داوود، هبة عبدالغني، وإدوارد.





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