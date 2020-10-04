نشكركم على قرائتكم خبر نبوءة خطيرة لـ “ميشال حايك” عن إصابة ‘‘ترامب’’ تحققت اليوم بحذافيرها.. شاهد ماذا قال؟ على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - كشف مقطع فيديو قديم لـ “ميشال حايك”، عن توقعه لما حدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإصابته بفيروس كورونا المستجد. وأظهر الفيديو توقع “حايك”، لوجود طارئ صحي خطير يجبر الرئيس الأمريكي على تغيير الكثير من برامجه في عام 2020. جديد أخبار دوت الخليج: Advertisements وكثيرا ما صادفت توقعات “حايك”، وحدثت بالفعل وهو ما أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي. وكان “ترامب” وزوجته ميلانيا قد أعلنا إصابتهما بفيروس كورونا، كما جرى نقل الرئيس الأمريكي إلى مركز طبي خاص لعلاجه.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نبوءة خطيرة لـ “ميشال حايك” عن إصابة ‘‘ترامب’’ تحققت اليوم بحذافيرها.. شاهد ماذا قال؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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