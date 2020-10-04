شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن رانيا يوسف نايمة علي بطنها في الجيم – تعالي إتفرج والان مع التفاصيل عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة رانيا يوسف على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام فيديو لها من داخل صالة الجيم. وظهرت رانيا بملابس رياضية باللون الأسود أبرزت جسمها الممشوق وهي تمارس بعض التمارين الرياضية، واعتمدت على تسريحة ذيل حصان ومكياج خفيف. View this post on Instagram Think of your workouts as important meetings 🏋️‍♀️ Advertisements A post shared by Rania Youssef (@raniayoussef_) on Oct 22, 2019 at 4:10am PDT وكانت رانيا دائما تمارس الرياضة في الصباح كما عودت جمهورها في الظهور ونشر صورها بالجيم. وكتبت رانيا على الفيديو قائلة: “فكر في التدريبات الخاصة بك باعتبارها اجتماعات مهمة”.

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